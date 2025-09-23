Rapid – Arcpirító mélységekben Magyar Péterék hazugságkampánya + videó 

Magyar Péter mentelmi jogáról szavaztak ma Brüsszelben. Azzal kapcsolatban nem igen volt kérdés, hogy mi lesz az eredmény: a Tisza-elnök mentelmi jogát megtartotta az illetékes bizottság, Brüsszel megvédte a kitartottját. Magyar Péter persze mossa kezeit, annak ellenére is, hogy korábban még azt ígérte, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt egy esetleg hatalomra kerülés esetén el is törölné azt.

Magyar Péter nem csak ebben az esetben hazudott, most éppen arcpirító kampányba kezdett a nyugdíjas szavazók kegyeinek elnyerése céljából.

Kreft-Horváth Márk rámutatott, itt már nehezebb dolga lesz a politikusnak, tekintettel arra, hogy hangfelvételek tömkelege bizonyítja, valójában miként is vélekedik az idősekről. Magyar Péter nevezte már az időseket büdösnek, büdös szájúnak, de hivatkozott már a békemeneten részt vevő idősek tömegeire nyugdíjas zombiapokalipszisként is. Kertész Dávid az adásban rámutatott, a tiszás ígéretcunami azért sem átgondolt, mert gazdaságilag megoldhatatlan dolgokat vizionál a Tisza-elnök. Egyszerűen nem jön ki a matek, ahogy mondani szokás. Ráadásul mindezt úgy, hogy Magyarországon jelenleg európai szinten is kiemelkedő támogatásokban részesülnek a nyugdíjasok. Részletek a Rapid legújabb adásában.