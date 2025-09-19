Dezse-Zelenka Dóra szerint sokkal többen vannak, akik tudják, mi az a progresszív, többkulcsos adózás. Ugyanis nagyon sokan emlékeznek még a 2000-es évekre, amikor azért kellett feketén dolgozniuk, mert vagy minimálbérrel voltak bejelentve vagy egyáltalán nem voltak bejelentve, és másként nem érte volna meg dolgozniuk, csak feketén. Nem volt kidolgozva a rendszer, éppen ezért a magyar társadalomban ez egy rossz emlék, hogy nagyon durván elterjedt a feketemunka. 2010 után az Orbán-kormány átvizsgálta ezt a rendszert és átszabta, hogy megérje az embereknek dolgozni, sőt minél többet dolgozni, ráadásul érje meg az embereknek család mellett is dolgozni, ezért vannak a családi adókedvezmények és nem a segélypolitika uralkodik az országban.