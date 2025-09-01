Adásunkban Bálint Botond elmondta, hogy viszonylag gyorsan meg tudta nézni a teljes, Etyeken rögzített tiszás anyagot, amiből gyorsan kiderült a hozzáértés hiánya, valamint az, hogy egy olyan adórendszert akarnak ráerőltetni a magyar emberekre, ami egyszer már megbukott a szociálliberális kormányzat alatt. Véleménye szerint ez egy tőlünk idegen, tejesen ideologikus, a külföldi érdeket szolgáló adórendszer lenne, amely a magyar középosztály megnyomorítására alkalmas. Hozzátette, ami írásban kiderült, az sokkal rémisztőbb, mert abból világosan látszik, hogy lényegében majdnem mindenki érintettje és elszenvedője lenne a Tisza-adónak, amit nem lehet kompenzálni.
Rapid délutáni friss – Forgatókönyv a bukáshoz + videó
Őszinteségi rohamot kapott Etyeken a Tisza Párt EP-képviselője. Tarr Zoltán kimondta azt, hogy sok mindenről lehetne beszélni, a tiszás adórendszerről is, de sok dolog van, amiről nem lehet a választásig, mert akár bele is bukhatnának. Úgy folytatta, hogy a választás után viszont már mindent lehet. Közben elindult a fix 3 százalékos Otthon start program. Ezeket a témákat elemezte a Rapidban Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa.
Gábor Márton azzal folytatta, Tarr Zoltán azt is kijelentette, hogy buknának, ha mindenről beszélnének a választás előtt. Munkatársunk szerint nem demokratikus, ha nem mondják el a Tisza Párt programját, ez olyan, mint egy biankó csekk: nyernek, és négy évig mindenki „kussoljon” – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a választópolgárok előre szeretnék tudni, mit gondol a világról általában a Tisza Párt és Magyar Péter. Ehhez képest nem mondanak semmit, hallgatnak a fontos kérdésekről, és sunnyognak, nyilván az lehet a tervük, ha nyernek, akkor terítik ki a lapokat az asztalra.
Közben eljött a szeptember elseje, elindult az Otthon start program, egy alacsony kamatozású hitel az első lakáshoz jutóknak. Bálint Botond szerint kiváló életpályát teremthet ez a kivételes lehetőség.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Tisza Párt szinte lenullázná tanárok béremelését
A Tisza-adó bevezetése eltüntetné azt a béremelést, amelyet a jelenlegi kormánytól kaptak.
Végleg elnémulhatott a DKTV
Úgy tűnik Gyurcsány párt újabb projektje futott zátonyra.
Nyomoz a honvédelmi tárca a MIG–29-es vadászgépek ügyében
Sajtóinformációk szerint belsős munka lehetett a vadászgépek egyes alkatrészeinek ellopása.
A szokásos lemez pörög a Tisza Pártnál: tagadják a nyilvánvalót és menekülnek + videó
Magyar Péter pártjának képviselőjét a valósággal való szembesítés sem zavarta meg a tények tagadásában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Tisza Párt szinte lenullázná tanárok béremelését
A Tisza-adó bevezetése eltüntetné azt a béremelést, amelyet a jelenlegi kormánytól kaptak.
Végleg elnémulhatott a DKTV
Úgy tűnik Gyurcsány párt újabb projektje futott zátonyra.
Nyomoz a honvédelmi tárca a MIG–29-es vadászgépek ügyében
Sajtóinformációk szerint belsős munka lehetett a vadászgépek egyes alkatrészeinek ellopása.
A szokásos lemez pörög a Tisza Pártnál: tagadják a nyilvánvalót és menekülnek + videó
Magyar Péter pártjának képviselőjét a valósággal való szembesítés sem zavarta meg a tények tagadásában.