Rapid délutáni friss – Forgatókönyv a bukáshoz + videó 

Őszinteségi rohamot kapott Etyeken a Tisza Párt EP-képviselője. Tarr Zoltán kimondta azt, hogy sok mindenről lehetne beszélni, a tiszás adórendszerről is, de sok dolog van, amiről nem lehet a választásig, mert akár bele is bukhatnának. Úgy folytatta, hogy a választás után viszont már mindent lehet. Közben elindult a fix 3 százalékos Otthon start program. Ezeket a témákat elemezte a Rapidban Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa. 

Munkatársunktól
2025. 09. 01. 17:31
Adásunkban Bálint Botond elmondta, hogy viszonylag gyorsan meg tudta nézni a teljes, Etyeken rögzített tiszás anyagot, amiből gyorsan kiderült a hozzáértés hiánya, valamint az, hogy egy olyan adórendszert akarnak ráerőltetni a magyar emberekre, ami egyszer már megbukott a szociálliberális kormányzat alatt. Véleménye szerint ez egy tőlünk idegen, tejesen ideologikus, a külföldi érdeket szolgáló adórendszer lenne, amely a magyar középosztály megnyomorítására alkalmas. Hozzátette, ami írásban kiderült, az sokkal rémisztőbb, mert abból világosan látszik, hogy lényegében majdnem mindenki érintettje és elszenvedője lenne a Tisza-adónak, amit nem lehet kompenzálni. 

Gábor Márton azzal folytatta, Tarr Zoltán azt is kijelentette, hogy buknának, ha mindenről beszélnének a választás előtt. Munkatársunk szerint nem demokratikus, ha nem mondják el a Tisza Párt programját, ez olyan, mint egy biankó csekk: nyernek, és négy évig mindenki „kussoljon” – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a választópolgárok előre szeretnék tudni, mit gondol a világról általában a Tisza Párt és Magyar Péter. Ehhez képest nem mondanak semmit, hallgatnak a fontos kérdésekről, és sunnyognak, nyilván az lehet a tervük, ha nyernek, akkor terítik ki a lapokat az asztalra. 

Közben eljött a szeptember elseje, elindult az Otthon start program, egy alacsony kamatozású hitel az első lakáshoz jutóknak. Bálint Botond szerint kiváló életpályát teremthet ez a kivételes lehetőség. 

               
       
       
       

