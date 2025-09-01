Rapid délutáni friss – Forgatókönyv a bukáshoz + videó 

Gábor Márton azzal folytatta, Tarr Zoltán azt is kijelentette, hogy buknának, ha mindenről beszélnének a választás előtt. Munkatársunk szerint nem demokratikus, ha nem mondják el a Tisza Párt programját, ez olyan, mint egy biankó csekk: nyernek, és négy évig mindenki „kussoljon” – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a választópolgárok előre szeretnék tudni, mit gondol a világról általában a Tisza Párt és Magyar Péter. Ehhez képest nem mondanak semmit, hallgatnak a fontos kérdésekről, és sunnyognak, nyilván az lehet a tervük, ha nyernek, akkor terítik ki a lapokat az asztalra.

Közben eljött a szeptember elseje, elindult az Otthon start program, egy alacsony kamatozású hitel az első lakáshoz jutóknak. Bálint Botond szerint kiváló életpályát teremthet ez a kivételes lehetőség.