Rendőrségi közlés: több mint hatezren érkeztek Ukrajnából szerdán

Az ukrán–magyar határszakaszon 6048-an léptek be Magyarországra szerdán – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-t.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 18. 7:56
A beléptetettek közül a rendőrség 43 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

