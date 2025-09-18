A beléptetettek közül a rendőrség 43 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.
Rendőrségi közlés: több mint hatezren érkeztek Ukrajnából szerdán
Az ukrán–magyar határszakaszon 6048-an léptek be Magyarországra szerdán – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-t.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)
