Fideszes javaslat menthette meg Siófokot a súlyos pénzügyi büntetéstől

Egy fideszes javaslat menthette meg egy súlyosabb bírságtól a baloldali vezetésű siófokú önkormányzatot, amely mintegy 300 millió forintnyi beruházást végeztetett el szabálytalanul, a közbeszerzési eljárást megkerülve. Az ügy lényege dióhéjban, hogy az önkormányzat úgy végeztetett el 50 millió forintos értékhatáron felüli beruházásokat a Városüzemeltetési és Temetkezési Kft.-vel (SVÜT), hogy a cég alvállalkozókat is bevont, így tehát kötelező lett volna közbeszerzéseket kiírni.

A Közbeszerzési Döntőbizottság végül csak 20 millió forintra büntette az önkormányzatot, de ennek akár ötszöröse is lehetett volna a szankció.

– Több mint egy éve derült ki, hogy baj van. A tavalyi önkormányzati választás után megalakuló új testület pénzügyi bizottsági ülésén jött be ez a téma. Kaptunk egy belső ellenőrzési jegyzőkönyvet, aminek a megállapításai alapján rögtön azt a javaslatot tettem, hogy feltétlenül menjen tovább az ügy és járja végig az ahhoz szükséges folyamatot, hogy a lehető legkisebb büntetéssel úszhassa meg a cég – számolt be erről lapunknak Tóth Gergely, a siófoki Fidesz-frakció vezetője.

Tehát az önkormányzat gyakorlatilag „önfeljelentést” tett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ugyanis Tóth Gergely szerint ha nem így jártak volna el, s a cég egyszerűen nyugtázza a szabálysértést és csendben változtat az eljárásrendjén, mintha mi sem történt volna, azzal meghagyta volna azt a kockázatot, hogy a következő öt éven belül a közbeszerzési hatóság kivizsgálja az ügyet és komolyabb büntetést szab ki.

– Emiatt azt javasoltuk, hogy mindenképpen saját hatáskörben tegyük meg a bejelentést – hangsúlyozta a frakcióvezető, s az idő valóban őt igazolta, hiszen a 20 milliós büntetés rendkívül méltányosnak mondható. Ezt az önkormányzat baloldali többsége is elismeri, hiszen a minapi rendkívüli testületi ülésen megszavazták, hogy nem fellebbezik meg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését. Ugyanakkor a felelősök még nem lélegezhetnek fel: Tóth Gergely tudomása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda is vizsgálódik az ügyben.