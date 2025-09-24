Sopronban folytatódik a Lázárinfó

A Lázárinfó tizenhetedik állomása Sopronban lesz a Széchenyi téren, az ’56-os emlékmű mellett. Csütörtökön 17.00-kor találkozunk!
– írta Facebook-posztjáoz az építési és közlekedési miniszter.
A Lázárinfó tizenhetedik állomása Sopronban lesz a Széchenyi téren, az ’56-os emlékmű mellett. Csütörtökön 17.00-kor találkozunk!
– írta Facebook-posztjáoz az építési és közlekedési miniszter.
Mondott hozzá még egy nagyon érdekeset.
Több mint 12 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán.
„Forró ősz elé nézünk.”
Kulturális szakadék tátong a jobboldali patrióta tábor és Magyar Péterék klikkje között: nekik természetes, hogy fegyverrel pózolnak a közösségi fórumokon.
Mondott hozzá még egy nagyon érdekeset.
Több mint 12 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán.
„Forró ősz elé nézünk.”
Kulturális szakadék tátong a jobboldali patrióta tábor és Magyar Péterék klikkje között: nekik természetes, hogy fegyverrel pózolnak a közösségi fórumokon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.