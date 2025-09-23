Soros-hálózathoz tartozó álcivil egyesületek tolják a Tisza Párt rendezvényeit

A Tisza Párt körül olyan civilnek vagy kulturálisnak álcázott szervezetek hálózata bontakozik ki, amelyek valójában politikai propagandát folytatnak – írja elemzésében az Ellenpont. A Loupe Színházi Társulat a hétvégi, pártfüggetlennek nevezett Hősök terei tüntetés egyik fő szervezője volt.

A társulat hivatalosan 2023 márciusában alakult, és kulturális küldetést hirdetett magának, de a valóságban gyorsan politikai akciókba és közösségi médiás kampányokba kapcsolódtak be. Videóik és posztjaik rövid idő alatt tíz- és százezres, sőt milliós eléréseket produkáltak, hirdetési háttér nélkül, ami az Ellenpont szerint azt jelzi, hogy valamilyen rejtett támogatás segítheti a terjesztést.

A Loupe és a Tisza Párt közötti kapcsolatot több szál is alátámasztja. A társulat mellett rendre megjelent Bódis Kriszta, a Tisza Párt szakpolitikusa és a Van Helyed Alapítvány vezetője, akinek több közös projektje futott a Loupe-pal. Az alapítvány korábban Soros-támogatásokhoz is kötődött.

Az elemzésből kiderül, hogy a Loupe mögött feltűnően sok ismert baloldali aktivista és művész sorakozik fel: köztük noÁr (Molnár Áron), Lengyel Tamás vagy éppen Horváth János Antal. Ezek a szereplők régóta a kormányellenes közélet aktív alakjai, és most közösen építenek egy, a Tisza Párt érdekeit szolgáló influenszerhálózatot.

Miközben a Loupe és társaik független művészi, társadalmi kezdeményezésnek mutatják magukat, valójában politikai célokat szolgálnak. A civilek, színházi társulatok és közösségi projektek fedőtevékenységként működnek, amelyek kampányüzeneteket közvetítenek a közönségnek a Tisza Párt propagandagépezetének részeként.

Az Ellenpont elemzése alátámasztja, hogy mindez illeszkedik abba a stratégiába, amelyben a Tisza Párt a kulturális és civil szférán keresztül próbál szélesebb társadalmi bázist szerezni, miközben a hálózat jelentős részben Soroshoz köthető szereplőkre épül. A Loupe-pal szorosan együttműködő Van Helyed Alapítvány már korábban is a Nyílt Társadalom Alapítvány kedvezményezettjei között szerepelt, és így közvetlen kapcsolatban áll a nemzetközi Soros-hálózattal.

A Soroshoz köthető pénzügyi támogatások és civil kapcsolatrendszerek biztosítják azt a hátteret, amely lehetővé teszi, hogy a látszólag független kulturális és társadalmi kezdeményezések rövid idő alatt országos figyelmet kapjanak.

Az elemző cikk felidézi, a Loupe és a Tisza között szoros kapcsolatot mutatja az is, hogy a színházi társulat vezető színésze, Rusznák András színpadra lépett Magyar Péter tavaly májusi debreceni tüntetésén. NoÁr pedig éppen a napokban nyilatkozott arról, hogy minden bizonnyal a Tiszára fog szavazni a jövő évi parlamenti választáson.



