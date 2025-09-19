Vallási rítusok helyét átvették a fesztiválok? – A honvédelmi miniszter erről beszélgetett egy antropológussal

– A modern korban különösen fontos, hogy a közösségek megőrizzék hagyományaikat és rítusaikat, mert ezek adják a társadalmak folytonosságát és az egyén identitását – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Brain Bar fesztiválon pénteken Budapesten. A Dimitris Xygalatas antropológussal folytatott, „A rítusok hanyatlása és újjáéledése – Szüksége van a modern embereknek közös identitásra?” című panelbeszélgetésen a miniszter arra figyelmeztetett, hogy a nyugati világban a közösségek – köztük az egyházak és a hadseregek – támadás alatt állnak, ezért a közösségi összetartozás szempontjából minden hagyomány és szimbólum felértékelődik.

Kiemelte, hogy a modern, individualizált életmód gyakran elszigeteli az embereket, miközben a rítusok lényege éppen a közösségben való megélésük. Xygalatas, aki évtizedek óta kutatja a rítusok szükségességét, úgy fogalmazott,

rítusok nélkül egyetlen közösség sem maradhat fenn hosszú távon.

Kutatásai szerint a közös szertartások pszichológiai hatással is bírnak: csökkentik a szorongást, növelik a nagylelkűséget, és szó szerint közelebb hozzák egymáshoz az embereket.

Ami összeköti a múltat a jövővel

A hadsereg szerepéről beszélve Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a katonai eskü vagy a zászlófelvonás nem puszta formaság, hanem olyan pillanat, amely megerősíti a katonák identitását. Emlékeztetett: Magyarország történelme során többször megszakadt a hagyományok folytonossága, ezért különösen fontos azok tudatos újraépítése. Példaként a huszárhagyományok újjáélesztését említette, amelyet a lakosság is nagy lelkesedéssel fogadott.

Az antropológus a hadsereg intézményét az egyik leginkább ritualizáltnak nevezte, ahol a zászlófelvonás, a parádék és a katonai eskü mind azt üzenik, hogy az egyén egy nagyobb közösség része, amely összeköti a múltat a jövővel.

Vallásos rítusok helyett fesztiválok

A digitális korszak kihívásait értékelve a miniszter rámutatott: fontos különbséget tenni a múló divat és a valódi hagyomány között. – A TikTok-trendek nem rituálék. A hagyományos rítusokat az különbözteti meg, hogy generációkon át fennmaradnak – mondta.