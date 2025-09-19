Szalay Bobrovniczky KristófTisza PártMagyar Péter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Meg kell állítani az áradó tiszás gyűlöletkeltést + videó

Nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami – jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint meg kell állítani azt áradó gyűlöletkeltést, amit a Tisza nevű politikai blöff behozott a közéletbe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 9:55
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem vagyok egy feljelentgető típus, de most elérkeztem egy pontra én is, internetes agresszió miatt feljelentést tettem ismeretlen elkövető ellen – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Indoklásában elmondta, hogy 

nem azért tette, mert megsértve érezné magát vagy nem viselné el az agressziót, hanem mert egy normális, egymásra figyelő társadalomban, értelmes párbeszédet folytató országban érdemes élni.

 

Magyar Péter
A miniszter szerint Magyar Péter és a Tisza Párt szabadította az országra a gyűlöletcunamit (Fotó: Mirkó István)

– Felelősséget is érzek és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg az áradó gyűlöletkeltést, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított – hangsúlyozta. A honvédelmi tárca vezetője szerint egyértelműen kapcsolható 

a Tisza megjelenése a féktelen gyűlölethullámhoz, amely azonban nem szolgálja Magyarország érdekét, nem szolgálja a közösség érdekét és ezért megálljt kell ennek parancsolni.

– Ezért feljelentést tettem, mert nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami – zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egy internetes komment miatt fordult a hatóságokhoz. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.