Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Meg kell állítani az áradó tiszás gyűlöletkeltést + videó

– Nem vagyok egy feljelentgető típus, de most elérkeztem egy pontra én is, internetes agresszió miatt feljelentést tettem ismeretlen elkövető ellen – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Indoklásában elmondta, hogy

nem azért tette, mert megsértve érezné magát vagy nem viselné el az agressziót, hanem mert egy normális, egymásra figyelő társadalomban, értelmes párbeszédet folytató országban érdemes élni.

A miniszter szerint Magyar Péter és a Tisza Párt szabadította az országra a gyűlöletcunamit (Fotó: Mirkó István)

– Felelősséget is érzek és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg az áradó gyűlöletkeltést, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított – hangsúlyozta. A honvédelmi tárca vezetője szerint egyértelműen kapcsolható

a Tisza megjelenése a féktelen gyűlölethullámhoz, amely azonban nem szolgálja Magyarország érdekét, nem szolgálja a közösség érdekét és ezért megálljt kell ennek parancsolni.

– Ezért feljelentést tettem, mert nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami – zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egy internetes komment miatt fordult a hatóságokhoz.