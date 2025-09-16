„Én mondtam, hogy veszélyes!” – reagált Ruszin-Szendire a honvédelmi miniszter

„Én mondtam, hogy veszélyes” – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romuluszról. A tárcavezető hozzátette: fegyverre, erőszakra, közveszélyes politikusokra nincs szükség a közéletben.

Magyarországot meg kell őriznünk a béke szigetének

– hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt egyik lakossági fórumáról nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.