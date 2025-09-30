  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Szentkirályi Alexandra jó hírt közölt, még többen tudnak olcsó jegyet venni a 100E buszra
buszjáratSzentkirályi Alexandrareptér100E

Szentkirályi Alexandra jó hírt közölt, még többen tudnak olcsó jegyet venni a 100E buszra

A Fidesz budapesti elnöke Facebook-bejegyzésében idézte fel, hogy még 2017-ben főpolgármester-helyettesként indította el a reptér és a belváros közötti 100E buszjáratot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 10:30
Illusztráció. Szentkirályi Alexandra, fõpolgármester-helyettesként a közvetlen repülõtéri buszjárat bemutatásán. Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 100E járat megjelenése komoly előrelépést jelentett a fővárosi közlekedésben, hiszen a reptér és a belváros közötti kapcsolat addig nem volt közvetlen és gyors. 2017-ben főpolgármester-helyettesként saját projektjeként indította el a 100E repülőtéri buszjáratot – idézte fel a kezdeteket Szentkirályi Alexandra a Facebook-poszjában:

900 forint, 20 perc, és kint is vagyunk

– írta az akkori járatról, hozzátéve, hogy a 2024-es kampányban ismét felmelegítette a témát, majd az új közgyűlésben nagy verseny alakult ki az ügyért, de végül mindenki a budapestiek érdekeit tartotta szem előtt.

A politikus kiemelte: bár a Fidesz által javasolt bővítések – a Budáról induló új járat és a Nyugati pályaudvarig meghosszabbított pesti vonal – még nem valósultak meg, a jegyárak csökkennek. 

„Most már a vármegye- és országbérletekkel is csak 1000 forintba fog kerülni 2200 helyett” – hangsúlyozta, és kijelentette, hogy mindez még éppen időben történt, hiszen a kormány fejlesztési tervei között szerepel a repülőtér és a város közötti gyorsvasút létrehozása, valamint egy gyorsforgalmi út építése is.

A reptéri buszjárat jegyárainak drasztikus emelkedéséről is beszélt Szentkirályi Alexandra egy Facebook-videójában, amelyben felidézte, hogy a 100E használata az elmúlt években egyre költségesebb lett.

A politikus emlékeztetett: különösen fájdalmas számára ez a helyzet, hiszen 2017-ben még az ő saját projektjeként indult el a reptéri busz, akkor mindössze 900 forintért lehetett jegyet váltani. 

Amikor indultunk, akkor 900 forint volt a jegy, de ezt Karácsony Gergely először 1500-ra, majd 2200 forintra emelte

 – mondta. Szentkirályi szerint érthető, hogy a turisták hajlandók megfizetni a gyors és kényelmes közlekedést, ugyanakkor komoly probléma, hogy a budapestiek számára bérlet mellett nincs elérhető, kedvezményes pótjegyváltozat. Egy négyfős család vagy társaság számára így már jóval olcsóbb és praktikusabb taxival kijutni a reptérre, mint egyenként megvásárolni a 2200 forintos jegyeket.

Ez – mutatott rá – nemcsak a helyieknek hátrányos, hanem kifejezetten ellentmond a „zöld” közlekedési céloknak is, hiszen sokakat az autós megoldások felé terel. 

Pontosan jól mutatja azt, hogy egy általunk létrehozott jó megoldást hogyan tud Karácsony Gergely pillanatok alatt tönkre tenni

 – fogalmazott.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra főpolgármester-helyettes a közvetlen repülőtéri buszjárat bemutatásán, a Deák Ferenc téren 2017. június 27-én (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.