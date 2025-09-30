Szentkirályi Alexandra jó hírt közölt, még többen tudnak olcsó jegyet venni a 100E buszra

A 100E járat megjelenése komoly előrelépést jelentett a fővárosi közlekedésben, hiszen a reptér és a belváros közötti kapcsolat addig nem volt közvetlen és gyors. 2017-ben főpolgármester-helyettesként saját projektjeként indította el a 100E repülőtéri buszjáratot – idézte fel a kezdeteket Szentkirályi Alexandra a Facebook-poszjában:

900 forint, 20 perc, és kint is vagyunk

– írta az akkori járatról, hozzátéve, hogy a 2024-es kampányban ismét felmelegítette a témát, majd az új közgyűlésben nagy verseny alakult ki az ügyért, de végül mindenki a budapestiek érdekeit tartotta szem előtt.

A politikus kiemelte: bár a Fidesz által javasolt bővítések – a Budáról induló új járat és a Nyugati pályaudvarig meghosszabbított pesti vonal – még nem valósultak meg, a jegyárak csökkennek.

„Most már a vármegye- és országbérletekkel is csak 1000 forintba fog kerülni 2200 helyett” – hangsúlyozta, és kijelentette, hogy mindez még éppen időben történt, hiszen a kormány fejlesztési tervei között szerepel a repülőtér és a város közötti gyorsvasút létrehozása, valamint egy gyorsforgalmi út építése is.

A reptéri buszjárat jegyárainak drasztikus emelkedéséről is beszélt Szentkirályi Alexandra egy Facebook-videójában, amelyben felidézte, hogy a 100E használata az elmúlt években egyre költségesebb lett.

A politikus emlékeztetett: különösen fájdalmas számára ez a helyzet, hiszen 2017-ben még az ő saját projektjeként indult el a reptéri busz, akkor mindössze 900 forintért lehetett jegyet váltani.

Amikor indultunk, akkor 900 forint volt a jegy, de ezt Karácsony Gergely először 1500-ra, majd 2200 forintra emelte

– mondta. Szentkirályi szerint érthető, hogy a turisták hajlandók megfizetni a gyors és kényelmes közlekedést, ugyanakkor komoly probléma, hogy a budapestiek számára bérlet mellett nincs elérhető, kedvezményes pótjegyváltozat. Egy négyfős család vagy társaság számára így már jóval olcsóbb és praktikusabb taxival kijutni a reptérre, mint egyenként megvásárolni a 2200 forintos jegyeket.

Ez – mutatott rá – nemcsak a helyieknek hátrányos, hanem kifejezetten ellentmond a „zöld” közlekedési céloknak is, hiszen sokakat az autós megoldások felé terel.

Pontosan jól mutatja azt, hogy egy általunk létrehozott jó megoldást hogyan tud Karácsony Gergely pillanatok alatt tönkre tenni

– fogalmazott.