Szentkirályi Alexandra: A gyűlölet, a politikai indulat és az erőszak soha nem hozhat közelebb bennünket egymáshoz

Megdöbbenve láttam a hírt Charlie Kirk amerikai véleményvezér tragikus haláláról – írta szerdai, késő esti Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra annak kapcsán, hogy az Egyesült Államokban brutális gyilkosság áldozata lett a népszerű konzervatív aktivista.

„Egy fiatal, harminckét éves édesapát, aki politikai nézetei miatt vált erőszak áldozatává, egy nyílt rendezvényen lőtték le nagy tömeg előtt. Donald Trump tavalyi győzelmét neki is köszönheti, hisz bátran kiállt bárkivel vitázni, az igazáért, a patrióta értékekért” – emlékeztetett Szentkirályi, aki hozzátette: gondolatban most Kirk családja mellett áll, osztozik gyászukban.

„Ez a szörnyűség arra figyelmeztet bennünket, hogy nem feledkezhetünk meg arról: bár eltérő politikai nézeteket vallunk, mindannyian ugyanannak a nemzetnek a tagjai vagyunk.

A gyűlölet, a politikai indulat és az erőszak soha nem hozhat közelebb bennünket egymáshoz – éppen ellenkezőleg, szétválaszt, és gyengíti közösségünket. Magyarországon is egyre durvább a közbeszéd. Ezen változtatnunk kell, mert a legrosszabb, amit tehetünk, ha engedjük, hogy a megosztottság szétzilálja a nemzetet” – emelte ki Szentkirályi, aki sorait a következőképpen zárta:

„Együttérzéssel, méltósággal és felelősséggel tartozunk egymásért. Nyugodjon békében!”

Borítókép: Donald Trump győzelmében oroszlánrésze volt a meggyilkolt aktivistának (Forrás: Wikipédia)