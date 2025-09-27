  • Magyar Nemzet
Szentkirályi Alexandra: Életveszélyes állapotban közlekednek a budapesti buszok + videó

Mire megy el a pénz, ha még a karbantartás sincs elvégezve? – kérdezte videójában a budapesti Fidesz elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 15:23
Szentkirályi Alexandra Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Életveszélyes állapotban közlekednek a budapesti buszok, mert a főváros nem végzi el a karbantartást – mondta közösségi oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette: 

– Karácsony Gergely felelőtlensége nem sodorhatja veszélybe a budapestieket!

Olyan nem fordulhat elő, hogy politikai haszonszerzésből, azért, hogy ne derüljön ki az igazság, és ne legyen nekik végtelen kellemetlen, hogy mégis mi a fenére megy el a pénz, hogyha még a karbantartás sincs elvégezve – tette hozzá.

– Az, hogy emberéleteket veszélyeztetnek, egy olyan vörös vonal, amit szerintem semmilyen felelős politikus nem léphet át. 

Itt pedig bocsánat, de ez történik. Tehát ez nem egy jó dolog, nem egy intő jel, ez azt mutatja, hogy ekkora baj van a fővárosi önkormányzatban, hogy felengednek úgy embereket a buszokra, hogy azok nincsenek, a legutóbbi adatok szerint 60 százaléka nincs megfelelő műszaki állapotban. Ez elképesztő – mondta végezetül Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

               
       
       
       

