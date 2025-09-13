Szentkirályi Alexandra: Vannak országok, ahol jobban szabályoznák az iskolai mobilozást + videó

– Vannak olyan országok, ahol még jobban akarják szabályozni azt, hogy egyáltalán hány éves kortól lehet mobiltelefont adni, a közösségi médiát használni – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke a Női Digitális Polgári Körben beszélgetett Marsi Anikóval és Aczél Petrával.

Szentkirályi Alexandra szerint az is probléma, hogy

soha nincs olyan holtidő, amikor fel kell magát találnia a gyereknek, vagyis amikor unatkozik.

Egy kormányrendelet szerint Magyarországon az iskolákban az oktatási idő alatt nem szabad a diákoknak mobiltelefont, vagy más, kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközt és az internetelérésre alkalmas okoseszközt használniuk.

Az Európai Unió tagállamai közül Franciaország, Svédország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Románia, valamint az Egyesült Királyság már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolákból.

Franciaországban már 2010 óta nem lehet a tanórákon használni a mobiltelefont,

2018 óta pedig a szünetekben és az étkezési időben sem. Svédország a romló PISA-eredmények miatt döntött a mobiltelefon-mentes iskolák mellett.