Szentkirályi Alexandra: Vannak országok, ahol jobban szabályoznák az iskolai mobilozást + videó

Magyarországon már nem szabad.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 15:56
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor
– Vannak olyan országok, ahol még jobban akarják szabályozni azt, hogy egyáltalán hány éves kortól lehet mobiltelefont adni, a közösségi médiát használni – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke a Női Digitális Polgári Körben beszélgetett Marsi Anikóval és Aczél Petrával.

Szentkirályi Alexandra szerint az is probléma, hogy 

soha nincs olyan holtidő, amikor fel kell magát találnia a gyereknek, vagyis amikor unatkozik.

Egy kormányrendelet szerint Magyarországon az iskolákban az oktatási idő alatt nem szabad a diákoknak mobiltelefont, vagy más, kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközt és az internetelérésre alkalmas okoseszközt használniuk.

Az Európai Unió tagállamai közül Franciaország, Svédország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Románia, valamint az Egyesült Királyság már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolákból. 

Franciaországban már 2010 óta nem lehet a tanórákon használni a mobiltelefont,

 2018 óta pedig a szünetekben és az étkezési időben sem. Svédország a romló PISA-eredmények miatt döntött a mobiltelefon-mentes iskolák mellett.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Mirkó István) 


