Ezt gondolják a magyarok az iskolai mobilkorlátozásról

A magyarok kétharmada teljesen egyetértett az iskolai mobilmentesség bevezetésével, a nagycsaládosok esetében tízből nyolcan támogatták a kormány határozatát – ismertette Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért által szervezett konferencián. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: ha esetleg nem a mostani kormány maradna 2026 után, akkor a családi adókedvezménynek búcsút inthetnénk. A konferencián felszólalt Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára is, aki szerint a magyar embereknek a nemzeti konzultációban az adócsökkentés és a Tisza Párt brutális adóemelése között kell dönteniük.

Molnár János
2025. 09. 09. 14:03
A legfőbb kincsünk a gyermek, amit a családbarát Magyarország az adórendszerrel is elismer, ami leginkább azoknak kedvez, akik családot alapítanak és gyermeket vállalnak – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Gyermek(lélek)védelem új útjain műhelykonferencia a gyermekek mentális egészségének megóvásáért és a gyermekek biztonságos, értékalapú neveléséért elnevezésű rendezvényen, amelyet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szervezett. A belügyminiszter helyettese úgy folytatta: egyes ellenzéki hangok ezt ideológiai alapon is támadják, az adórendszert a családok kárára változtatnák meg. Magyar Péter embere, Bódis Kriszta szerint a családtámogatás esélyegyenlőtlenséget teremt a szegényeknek, holott ez minden gyermeket nevelőnek segít. 

Az egyik legmegdöbbentőbb támadást Petschnig Mária Zita intézte a családpárti adórendszer ellen, aki szerint az 50 év feletti családanyáknak nem kell megadni az élethosszig tartó adókedvezményt, mert ők már nem tudnak szülni. Ezzel szemben éppen az a rendszer lényege, hogy a gyereket vállaló édesanyák és a férfiak közti különbséget egyenlíti ki, hiszen az édesanya azzal szolgálja a nemzet jövőjét, hogy gyermeket nevel.

 – Nagyon riasztóak ezek a jelek, mert ha esetleg nem a mostani kormány maradna, akkor a családi adókedvezménynek búcsút inthetnénk, és a legrosszabbul azok járnának, akik gyermeket nevelnek és dolgoznak is – mutatott rá az államtitkár.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy fontos volt a kábítószer-kereskedelem elleni hajtóvadászat megkezdése, hogy a gyermekek mentális leépülése a drog miatt ne induljon el. Jelentős lépésnek nevezte a mobiltelefonok iskolai korlátozását, mivel a korlátlan okoseszköz-használat főleg a matematikai eredményeket rontja, a korlátozás előnyei hosszú távon lesznek érezhetők. Ezenkívül fontos lépés volt a gyermekek mentális és fizikai védelme szempontjából egy zöld szám üzembe helyezése, illetve a tanároknak szóló mentálhigiénés alapprogram. Felléptek az iskolai bántalmazások ellen, valamint megduplázták az iskolapszichológusok létszámát, továbbá az internet hotline segítségével hatékonyabban lépnek fel a zaklatások ellen, pár órán belül blokkolhatók a veszélyes tartalmak – sorolta az államtitkár.

Koncz Zsófia államtitkár (Fotó: Facebook)

 

Nemzeti konzultáció: adócsökkentés vagy brutális adóemelés?

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kijelentette: a kormány költségvetése a magyar családokról szól, most sikerült eljutni oda, hogy igazi adóforradalmat lehet hirdetni. Jövőre már félmillió, 2029-ben pedig egymillió édesanya lesz adómentes, a kormány pedig rekordösszeget fordít a családok védelmére, ami a GDP öt százaléka. Megújult a Család.hu honlap felülete, ahol áttekinthetően megtalálható, hogy ki milyen élethelyzetben milyen kedvezményt tud igényelni a családokat segítő nagyjából 30 kormányintézkedés közül. Október elsejétől a háromgyerekes édesanyák is szja-mentesek lesznek, ami komoly anyagi segítség a magyar családoknak. Emellett szeptember elsején elindult az Otthon start program, amely óriási érdeklődésre tart számot, és amit összehangoltak a családtámogatásokkal – mutatott rá. 

Az államtitkár hangsúlyozta: az Európai Bizottság folyamatosan támadja a magyar adópolitikát és családtámogatási rendszert, például az otthonteremtési kedvezményeket túl bőkezűnek találták, ráadásul a rezsicsökkentést is egyfolytában ekézik. Ezért fontos, hogy 

a kormány ismét nemzeti konzultációt indít, hogy megkérdezze az embereket: Európa legnagyobb adócsökkentési programját támogatják, vagy a Tisza Párt-féle brutális adóemelést választják, ami azt jelentené, hogy havi 400 ezer forintos fizetés felett már adót elemének. 

A kormány képviselni fogja a magyarok álláspontját Brüsszelben – szögezte le. 

Koncz Zsófia hozzáfűzte: emellett a családok lelki egészsége is kiemelkedő jelentőségű, ezért örül annak, hogy a KINCS felkarolta ezt a témát. A parlament a digitális eszközök veszélyeivel hamarosan foglalkozni fog, bár már korábban volt egy sikeres lelki egészség roadshow. A kormány elindítja a Mentál pajzs programot, ami továbbviszi a gyermekek lelki egészsége védelmének ügyét, de ilyen program az Erzsébet-tábor is, amelyen idén nagyjából 110 ezren, rekordlétszámban vettek részt. Emellett a lelki egészséget szolgálta a KIM könyvtári kihívás programja, amelynek köszönhetően nagymértékben nőtt a 14 éven aluliak könyvtári aktivitása – ismertette.

 

Elsöprő egyetértés a mobilok iskolai korlátozásával

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke arról számolt be, hogy 

a magyarok kétharmada teljesen egyetértett az iskolai mobilmentesség bevezetésével, a nagycsaládosok esetében tízből nyolcan támogatták a kormány határozatát. 

A 18 év alatti gyermekeket nevelő szülők közül tízből hárman nem tudták, hogy ez hogyan valósul meg az iskolákban, a többség viszont jól tudta, hogy a mobilt a tanítás megkezdése előtt le kell adni. Figyelemre méltó, hogy a leginkább tájékozottak az egyedülálló szülők és a több gyermeket nevelők voltak. A legtöbben azzal értettek egyet, hogy a szülőknek példát kell mutatniuk a gyerekeiknek, illetve hogy a telefon függőséget tud okozni. Abban is egyezett az elsöprő többség véleménye, hogy a szülőknek sokkal tudatosabban kell kezelniük a gyerek mobilhasználatát, valamint nekik is kevesebbet kellene mobilozni. A megkérdezettek háromnegyede mondta azt, hogy a digitáliseszköz-használat rombolja a valódi közösségeket, ami miatt több a magányos fiatal, továbbá 71 százalék szerint nincs helye a telefonnak az iskolában. Az emberek kétharmada szerint jó lenne egy kampány, ami segíti a szülők tudatosságának növelését – közölte a KINCS elnöke.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar felnőttek egyharmada naponta négy óránál többet tölt a telefonján, 15 százalék naponta hét óránál is többet, a 30 év alatti fiatalok között háromból kettő tesz így. Ebből az látható, hogy a társadalom nagy része valamelyest mobilfüggőnek tekinthető. A KINCS azt is kiderítette, hogy tízből négy válaszadó szerint a gyermekek kezébe mobileszközt először 7–10 éves kor között lehet adni, de ugyanennyien mondták, hogy a mobilozás elkezdése tíz éves kor felett engedhető meg. A magyarok háromnegyede úgy vélte, hogy óvodás és bölcsődés korban nem szabad mobilt használni – tudatta Fűrész Tünde.

 

Indul a Mentál pajzs program

Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője arról beszélt, hogy lelki egészség területén hazánkban a helyzet nem jó, de nem a legrosszabb, mert voltunk ennél sokkal lejjebb, az utolsó 10-20 évben sikerült valamennyit előrelépni. Rossz hír viszont, hogy két évvel ezelőtt több mint 90 ezer gyermek igényelt pszichiátriai ellátást, tavaly pedig már 115 ezer gyermeket regisztráltak. A prevenciót és a lelki stabilitást kell a középpontba helyezni, erről szól a Mentál pajzs program – állította. 

Arra is kitért, hogy soha nem látott mértékű zaklatás tapasztalható, ami főleg az online térben van jelen. A személyes kapcsolatok rombolását nem lehet néhány hónap alatt helyreállítani, a lelki immunrendszerünk megjavításához évekre van szükség. 

Az érzelemmentes társadalom korát, a semmi generáció korát éljük. Eluralkodott az instabilitás, a magány, a reménytelenség és a versenyképtelenség, sokan nem tudják felvenni a versenyt a tanulásra képes gyerekekkel, képtelenek a kötődésre, illetve sok óvodás jobban kötődik az okoseszközéhez, mint a saját szüleihez. 

– Történelmi összefogás született a lelki egészség területén, mert segítség érkezett a civil szektorból a mentális nemzeti stratégiai létrehozásában, ami azt mutatja, hogy van remény a helyzet jobbítására – jelentette ki Hal Melinda.

 

A drogot hirdető influenszerek a bűnözésnek építenek piacot

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint a drogok elleni védekezés legfontosabb eleme a tudatosság, a társadalmi figyelem és az elutasítás. A múlt heti miskei gyermekgyilkosság azt mutatta meg, hogy a kábítószer nemcsak gyilkos, hanem gyilkossá tehet, és ártatlan gyermekek életét is tönkreteheti. A kábítószer egy nemzetközi ipar óriási termelőegységgel és a kereskedőhálózattal. Egyes szereket egészségterméknek álcáznak, amire jó példa a biofű, ami se nem bio, se nem fű. Az online térben nyíltan szerfogyasztásra és a drogos életmódra hívják meg a fiatalok nagy részét, amivel nem szabad együtt élni. Ezért van szükség a zéró toleranciára, ami a legjogosabb önvédelem és mindenkit véd. Miske azt is megmutatta, hogy bár a rendőri jelenlét és a kemény törvények szükségesek, de erősíteni kell a helyi közösségek ellenállóképességét, ami most ijesztően gyenge – szögezte le a kormánybiztos.

Hozzátette, a popipari előadók, youtuberek és influenszerek jól behatárolható köre drogpromóciót folytat, a kábítószeres életmódot pozitívan állítja be, százmilliós megtekintést érnek el. Ezek az influenszerek a szervezett bűnözésnek építenek keresletet és piacot, ezért van szükség ellenállóképességre és társadalmi összefogásra

 – fogalmazott.

Király Nóra, az Áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos leszögezte: 15 éve olyan országban élünk, ahol a kormányzás központjában a magyar családok és gyermekek állnak. Orbán Viktor bejelentette, hogy alakuljon meg minél több digitális polgári kör, a miniszteri biztos ezért alapította meg a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kört, ami a gyerekek megóvását helyezi a középpontba.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István) 

