Ezt gondolják a magyarok az iskolai mobilkorlátozásról

A legfőbb kincsünk a gyermek, amit a családbarát Magyarország az adórendszerrel is elismer, ami leginkább azoknak kedvez, akik családot alapítanak és gyermeket vállalnak – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Gyermek(lélek)védelem új útjain műhelykonferencia a gyermekek mentális egészségének megóvásáért és a gyermekek biztonságos, értékalapú neveléséért elnevezésű rendezvényen, amelyet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szervezett. A belügyminiszter helyettese úgy folytatta: egyes ellenzéki hangok ezt ideológiai alapon is támadják, az adórendszert a családok kárára változtatnák meg. Magyar Péter embere, Bódis Kriszta szerint a családtámogatás esélyegyenlőtlenséget teremt a szegényeknek, holott ez minden gyermeket nevelőnek segít.

Az egyik legmegdöbbentőbb támadást Petschnig Mária Zita intézte a családpárti adórendszer ellen, aki szerint az 50 év feletti családanyáknak nem kell megadni az élethosszig tartó adókedvezményt, mert ők már nem tudnak szülni. Ezzel szemben éppen az a rendszer lényege, hogy a gyereket vállaló édesanyák és a férfiak közti különbséget egyenlíti ki, hiszen az édesanya azzal szolgálja a nemzet jövőjét, hogy gyermeket nevel.

– Nagyon riasztóak ezek a jelek, mert ha esetleg nem a mostani kormány maradna, akkor a családi adókedvezménynek búcsút inthetnénk, és a legrosszabbul azok járnának, akik gyermeket nevelnek és dolgoznak is – mutatott rá az államtitkár.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy fontos volt a kábítószer-kereskedelem elleni hajtóvadászat megkezdése, hogy a gyermekek mentális leépülése a drog miatt ne induljon el. Jelentős lépésnek nevezte a mobiltelefonok iskolai korlátozását, mivel a korlátlan okoseszköz-használat főleg a matematikai eredményeket rontja, a korlátozás előnyei hosszú távon lesznek érezhetők. Ezenkívül fontos lépés volt a gyermekek mentális és fizikai védelme szempontjából egy zöld szám üzembe helyezése, illetve a tanároknak szóló mentálhigiénés alapprogram. Felléptek az iskolai bántalmazások ellen, valamint megduplázták az iskolapszichológusok létszámát, továbbá az internet hotline segítségével hatékonyabban lépnek fel a zaklatások ellen, pár órán belül blokkolhatók a veszélyes tartalmak – sorolta az államtitkár.