Szentkirályi: Lehetetlen, hogy Karácsony Gergely annyi pénzt folyathat ki a főváros kasszájából, amennyi jólesik neki

Szentkirályi Alexandra szerint amit a főpolgármester csinál, az állandó felelősséghárítás, mutogatás és a budapestiek zsarolása. Ennek eszközei pedig a politikai terrorizmus kategóriájába tartoznak a frakcióvezető szerint.

Gábor Márton
2025. 09. 19. 5:17
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Mirkó István
A közösségi közlekedés leállításával való állandó fenyegetés az embereknek rossz. Ha a főpolgármester azzal fenyegeti a budapestieket, hogy nem tudnak munkába menni vagy nem tudják a gyerekeiket iskolába küldeni, mert nem jár a metró és a buszok, akkor végül kivel tol ki? Az emberekkel. Az ő autóját és sofőrjét a buszsávban nem fogja zavarni, ha megbénítja a főváros közlekedését – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra. 

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

A fővárosi Fidesz elnöke kiemelte, 

nem kellett volna a Tisza Párttal közösen egy olyan költségvetést elfogadni, amiről már a megszavazása pillanatában tudták, hogy egyenes út a csődhöz. Talán nem kellett volna megvásárolni a rákosrendezői szeméttelepet 51 milliárdért, ami pont annyi, amennyi a főváros tervezett hiánya volt.

Szentkirályi szerint az végképp rejtély, hogy ezt a „tervezett” hiányt hogyan tudta a főváros mostanra további több mint 20 milliárddal túllépni. Így a deficit már 70 milliárd forint felett jár.

Mindezt úgy tették, hogy még a szolidaritási hozzájárulásra sem foghatják, mert azt nem fizette be a főváros. Úgy tűnik, eddig a cégekben rejtegetett pénzeknek is nyoma veszett, mert a busztüzek kapcsán indult vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a BKV-nál az alapvető karbantartásokat sem látják el a fővárosban

– tette hozzá a politikus. Kiemelte, véleménye szerint még Karácsony Gergely és a Tisza Párt sem gondolhatja komolyan, hogy bármennyi pénzt el lehet tüntetni és akármekkora hiányt halmozhat fel Budapest, mert a kormány végül úgyis kisegíti  fővárost a bajból. 

Az egyenesen lehetetlen, hogy Karácsony Gergely annyi pénzt folyat ki a kasszából, amennyi jólesik neki és szövetségeseinek, és ha ezt valaki szóvá meri tenni, akkor azonnal a közösségi közlekedés leállításával kezdi zsarolni a budapestieket

– zárta a beszélgetést Szentkirályi Alexandra. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

