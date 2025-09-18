Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Szentkirályi AlexandraRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Szentkirályi Alexandra: Megértem az aggodalmatokat!

Fideszes politikus nem fog fegyverrel az oldalán a magyarok elé állni, a mi rendezvényeinken mindenki biztonságban érezheti magát – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 11:44
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor
– Ruszin-Szendi fegyveres lakossági fóruma érthető módon sokakban félelmet és felháborodást váltott ki. Megértem az aggodalmatokat, mert ilyen soha nem történt még Magyarországon: fegyveres politikusokra, pisztollyal kísért fórumokra nem volt még példa – írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: nyugodt, biztonságos és tiszteletteljes párbeszédet kell folytatnunk egymással, nem pedig feszültséget és félelmet kelteni.

Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőkép

Fegyvereknek, fenyegetéseknek, lökdösődésnek - és így Ruszin-Szendinek sincs semmi keresnivalója a magyar közéletben.

– Az emberek joggal várják el, hogy biztonságban legyenek egy fórumon, a politikusoknak kötelessége ezt garantálni. 

Fideszes politikus nem fog fegyverrel az oldalán a magyarok elé állni, a mi rendezvényeinken mindenki biztonságban érezheti magát. 

Ezt a példát és testtartást kell megőrizzük. Béke és higgadtság, érvek és igazság. Állítsuk meg az agressziót – hangsúlyozta ki a kormánypárti politikus.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

 

 

