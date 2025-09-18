Szentkirályi Alexandra: Megértem az aggodalmatokat!

– Ruszin-Szendi fegyveres lakossági fóruma érthető módon sokakban félelmet és felháborodást váltott ki. Megértem az aggodalmatokat, mert ilyen soha nem történt még Magyarországon: fegyveres politikusokra, pisztollyal kísért fórumokra nem volt még példa – írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: nyugodt, biztonságos és tiszteletteljes párbeszédet kell folytatnunk egymással, nem pedig feszültséget és félelmet kelteni.

Fotó: Képernyőkép

Fegyvereknek, fenyegetéseknek, lökdösődésnek - és így Ruszin-Szendinek sincs semmi keresnivalója a magyar közéletben.

– Az emberek joggal várják el, hogy biztonságban legyenek egy fórumon, a politikusoknak kötelessége ezt garantálni.

Fideszes politikus nem fog fegyverrel az oldalán a magyarok elé állni, a mi rendezvényeinken mindenki biztonságban érezheti magát.

Ezt a példát és testtartást kell megőrizzük. Béke és higgadtság, érvek és igazság. Állítsuk meg az agressziót – hangsúlyozta ki a kormánypárti politikus.