Szerdán éles váltás érkezik az időjárásban, kelleni fog az esernyő + videó

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

  Magyar Nemzet
  Belföld
Szerda napközben még felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal, azonban késő délután az ország fölé csapadékzóna érkezik – hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Mint írták, több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 23. 17:48
Fotó: Dzsagadis Nv Forrás: MTI/EPA
A nap hátralévő részében az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé többnyire gyenge eső, zápor több helyen is lehet – hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Mint írták, keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre inkább szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. 

Szerdán Borsodban erős, helyenként viharos széllökések is várhatóak (Fotó: Juan Carlos Hidalgo/MTI/EPA/EFE)
Szerdán Borsodban erős, helyenként viharos széllökések is várhatók. Fotó: MTI/EPA/EFE/Juan Carlos Hidalgo

Éjjel már mindenütt befelhősödik az ég, de a csapadékgócok az éjszaka közepére átmenetileg megszűnnek, majd hajnaltól a Nyugat-Dunántúlon lehet újra helyenként eső, zápor. Szerdán felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet.

Kedden az északias, szerdán már az északkeleti szél nagy területen megélénkül, kedden Sopron környékén, szerdán pedig főként Borsodban erős, sőt ott szerdán helyenként viharos széllökések is várhatók. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig szerdán általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz. Amennyiben részletes, az egész hetet magába foglaló időjárást szeretne olvasni, kattintson ide.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/MTVA/Dzsagadis Nv)

 

