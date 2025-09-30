Rendkívüli

Szerdán is lehet fagy, mutatjuk a részleteket + videó

Hűvös, szeles idő várható.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 16:54
Estig levonul a délnyugati tájakról is az összefüggő felhőzet, amelyből néhol még kisebb eső előfordulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Mint írták, másutt gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként záporral. 

Nagy területen legalább átmenetileg csökken a felhőzet, helyenként akár hosszabb időre az ég is kiderülhet, ugyanakkor északkelet felől ismét felhősödés kezdődik. Csapadékra az esti órák után hajnalig már nem kell számítani. Szerdán viszont ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, szórványosan záporral, néhány helyen akár zivatarral. Az északias szelet kedden olykor élénk, szerdán helyenként erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 11 és 16 fok között várható.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


