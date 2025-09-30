Számítógépes játékkal indult a történet, de azt sosem felejti el a 12 éves tolnai lány, hogy hogyan végződött

Egy alkalommal, 2022 szeptemberében, apa és lánya kettesben maradt otthonukban, amikor a 12 éves kislány a szülők hálószobájában számítógépen játszott. Később csatlakozott hozzá az apa is, aki különböző internetes tartalmak után egyszer csak pornográf felvételeket kezdett mutatni a kislánynak, majd fogdosni kezdte az emiatt hevesen tiltakozó, ellenálló lányt.

A munkából hazatérő anya a történtek hallatán azonnal elköltözött gyermekeivel, és feljelentést tett.