Megszólalt a fenntartó, miután megsérült egy hétéves gyermek a somogyi iskolában

Meglepő eredményre jutottak.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonline2025. 09. 30. 15:19
illusztráció Forrás: Pexels
Súlyos balesetet szenvedett egy hétéves kisgyermek a tabi katolikus iskola udvarán, miután leesett a mászókáról – adta hírül a Sonline. 

A portál megkereste az iskola fenntartóját, aki a válaszában részletesen kifejtette, mi történt. A levélben azt írja, hogy a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda egy hétéves tanulója szeptember 24-én, testnevelésóra közben balesetet szenvedett.

Az intézmény és a fenntartó együttesen vizsgálta ki a baleset körülményeit, amelyben megállapították, hogy az esettel kapcsolatban sem szakmai jellegű, sem emberi mulasztás nem történt. Hangsúlyozza továbbá: 

„az intézmény területén nem található telepített mászóka, a sérülést elszenvedő gyermek – többszöri pedagógusi kérés és tiltás ellenére – felmászott egy mobil játékra, amelyről szerencsétlenül a könyökére esett és súlyosan megsérült.”

Az eset további részleteit a Sonline cikkében olvashatja.


