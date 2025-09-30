Megszólalt a fenntartó, miután megsérült egy hétéves gyermek a somogyi iskolában

A portál megkereste az iskola fenntartóját, aki a válaszában részletesen kifejtette, mi történt. A levélben azt írja, hogy a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda egy hétéves tanulója szeptember 24-én, testnevelésóra közben balesetet szenvedett.

Az intézmény és a fenntartó együttesen vizsgálta ki a baleset körülményeit, amelyben megállapították, hogy az esettel kapcsolatban sem szakmai jellegű, sem emberi mulasztás nem történt. Hangsúlyozza továbbá: