  Befogadott egy ötgyermekes családot a borsodi férfi, nem hátsó szándék nélkül
kislánycsaládsérelem

Befogadott egy ötgyermekes családot a borsodi férfi, nem hátsó szándék nélkül

Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen többszörösen minősülő szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt. A férfi a házába fogadott család leánygyermekét szexuálisan rendszeresen zaklatta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 11:33
illusztráció Forrás: Pexels
A vádlott 2020 áprilisától egy ideig a miskolci házába befogadott egy nehéz anyagi helyzetben lévő ötgyermekes családot. A férfi a szülők távollétében többször vigyázott a gyermekekre, akik közül az ötéves kislány bizalmába férkőzött. A vádlott a szülők távollétét arra használta, hogy többször a kiskorú sértettet szexuálisan molesztálja. 

Tavaly májusától a család újból szívességi alapon lakott a vádlottnál. Júliustól az ekkor már kilencéves sértett a vádlott hálószobájában aludt, aki a gyermek elalvása után többször sérelmére szexuális cselekményt végzett. A gyermek felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba, majd felöltözött és kiment a szobából. A vádlott nem hagyott fel a gyermek zaklatásával, tisztálkodása alkalmával is szexuálisan molesztálta.

A férfi házában 2024. augusztus elején megtartott kutatás alkalmával 12 darab engedély nélkül tartott lőszert fellelt és lefoglalt a rendőrség.

A büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványozta végleges hatályú eltiltását minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.


