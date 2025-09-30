A vádlott 2020 áprilisától egy ideig a miskolci házába befogadott egy nehéz anyagi helyzetben lévő ötgyermekes családot. A férfi a szülők távollétében többször vigyázott a gyermekekre, akik közül az ötéves kislány bizalmába férkőzött. A vádlott a szülők távollétét arra használta, hogy többször a kiskorú sértettet szexuálisan molesztálja.
Befogadott egy ötgyermekes családot a borsodi férfi, nem hátsó szándék nélkül
Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen többszörösen minősülő szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt. A férfi a házába fogadott család leánygyermekét szexuálisan rendszeresen zaklatta.
Tavaly májusától a család újból szívességi alapon lakott a vádlottnál. Júliustól az ekkor már kilencéves sértett a vádlott hálószobájában aludt, aki a gyermek elalvása után többször sérelmére szexuális cselekményt végzett. A gyermek felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba, majd felöltözött és kiment a szobából. A vádlott nem hagyott fel a gyermek zaklatásával, tisztálkodása alkalmával is szexuálisan molesztálta.
A férfi házában 2024. augusztus elején megtartott kutatás alkalmával 12 darab engedély nélkül tartott lőszert fellelt és lefoglalt a rendőrség.
További Belföld híreink
A büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványozta végleges hatályú eltiltását minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hiába van vége a nyárnak, továbbra is dübörögnek az Erzsébet-táborok
Az utazási költségen kívül minden ingyenes, legyen az szállás, étkezés vagy szabadidős program.
Adóforradalom zajlik Magyarországon, rengeteg nyertessel
Szerdán a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak – emlékeztetett Koncz Zsófia.
Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna
Ez a videó buktatta le.
Még a szépségkirálynői címét is elcsalhatták Magyar Péter emberének
Forsthoffer Ágnes nem csak a hotelét köszönheti az apjának.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hiába van vége a nyárnak, továbbra is dübörögnek az Erzsébet-táborok
Az utazási költségen kívül minden ingyenes, legyen az szállás, étkezés vagy szabadidős program.
Adóforradalom zajlik Magyarországon, rengeteg nyertessel
Szerdán a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak – emlékeztetett Koncz Zsófia.
Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna
Ez a videó buktatta le.
Még a szépségkirálynői címét is elcsalhatták Magyar Péter emberének
Forsthoffer Ágnes nem csak a hotelét köszönheti az apjának.