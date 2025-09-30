Befogadott egy ötgyermekes családot a borsodi férfi, nem hátsó szándék nélkül

Tavaly májusától a család újból szívességi alapon lakott a vádlottnál. Júliustól az ekkor már kilencéves sértett a vádlott hálószobájában aludt, aki a gyermek elalvása után többször sérelmére szexuális cselekményt végzett. A gyermek felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba, majd felöltözött és kiment a szobából. A vádlott nem hagyott fel a gyermek zaklatásával, tisztálkodása alkalmával is szexuálisan molesztálta.

A férfi házában 2024. augusztus elején megtartott kutatás alkalmával 12 darab engedély nélkül tartott lőszert fellelt és lefoglalt a rendőrség.