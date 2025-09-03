UkrajnaFegyirHódmezővásárhelyMárki-Zay Péterönkormányzat

„Slava Ukraini!” – Márki-Zay Péter a dolgozószobájában kapott kitűzőt az ukrán nagykövettől

A 2022-es kampányban miniszterelnök-jelöltként magyar katonákat akart Ukrajnába küldeni, most viszont a budapesti ukrán nagykövetet fogadta a dolgozószobájában Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester hosszú posztban bizonygatta, hogy az ukránok mellett áll, azonban a frontra nem menne.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 19:26
„Slava Ukraini! Ma délelőtt a Városházán egy igazi hőst, Ukrajna budapesti nagykövetét, Fegyir Sándort fogadtam. Nagykövet úrról – akinek édesapja felvidéki magyar, édesanyja ukrán nemzetiségű – korábban már sokat hallottam, élete és bátorsága példaértékű a számomra” – adta hírül a közösségi oldalán szerda délután Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester, aki a legutóbbi választásokon az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt, hosszan taglalta, hogy mikor hallott először Fegyirről. 

Felidézte, hogy bár az ukrán kormány már 2022 decemberében kinevezte Fegyirt budapesti nagykövetté, a magyar kormány hosszas huzavona után, csak három évvel később, idén télen vette át tőle a megbízólevelét. „Fegyir nagykövet úr először a városunkban élő ukrán menekültekkel, dr. Berényi Károly alpolgármester úrral és a helyi Vöröskereszt munkatársaival találkozott, majd ezt követően fogadtam őt dolgozószobámban dr. Alex Rovt főkonzul úrral és kíséretükkel együtt” – avatta be a részletekbe követőit Márki-Zay Péter. 

A polgármester a megbeszélés során kifejezte szolidaritását Ukrajna népével és kárpátaljai magyar honfitársainkkal, akiket szerinte a kormány szégyenletesen cserben hagyott. 

 

„Ukrajnát az EU-ba!”

„Egyértelművé tettem véleményemet, hogy Ukrajna jövője – amikor eljön annak ideje – az Európai Unióban van. Eljön majd az az idő, amikor ahogy a romániai magyar honfitársainkkal, úgy a kárpátaljai magyar testvéreinkkel is, valamint Ukrajnával is rendezett és szoros kapcsolatban élhetünk – jelezte álláspontját Márki-Zay Péter. 

Fegyir köszönetet mondott Hódmezővásárhely lakóinak, a példamutató munkát végző helyi Vöröskeresztnek és minden civil segítőnek, valamint az önkormányzatnak, hogy menedéket és támogatást nyújtott az Ukrajnából érkezett menekülteknek, és azért is, mert a segítségnyújtás a mai napig is tart. „Beszélgetésünk végén egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb cél a mielőbbi béke. Egy ország csak békében, rendezett körülmények között, valódi közszolgák vezetése során tud építkezni és emelkedni. Hivatalos találkozónk végén nagykövet úrtól ajándékba kaptam egy katonai ékítményt, amelyet a hazájukat védelmező ukrán honvédek az egyenruhájukon viselnek” – számolt be róla a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt. 

 

Miniszterelnök-jelöltként katonákat küldött volna Ukrajnába

Emlékezetes, a 2022-es kampányban, amikor a háború kitört, Márki-Zay Péter többször is elmondta, hogy akár magyar katonákat is küldene az orosz–ukrán frontra, amennyiben a NATO beavatkozik a konfliktusba. Mostani posztjából kiderült, hogy bár a kitűzőre, amit Fegyirtől kapott, büszke, azért még nem készül a frontra a polgármester. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

