Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Közös ügyünk az állatvédelem AlapítványSzentkirályi AlexandraOvádi Péter

Támogatást nyújtanak a hajléktalanok társállatainak méltó elhelyezésére

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi döntésének köszönhetően 6,5 millió forinttal támogatja az Alapítvány a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) irányítása alá tartozó hajléktalanszállók korszerűsítését és fejlesztését annak érdekében, hogy az ügyfelek társállatainak elhelyezése és ellátása megfeleljen a felelős állattartás és az állatjóllét követelményeinek – közölte a Magyar Nemzettel a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány.

Nagy Orsolya
2025. 09. 18. 12:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korszerűsítésre és fejlesztésre hat és fél millió forintot adományoz a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány, hogy a hajléktalanok társállatainak a körülményei is megfeleljenek a felelős állattartás és az állatjóllét követelményeinek. Az ügy előzménye: 

Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető, valamint Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő keresték meg Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost, hogy kezdjenek közös munkát a főváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek állattartási körülményeinek javítása céljából.

 

Ovádi Péter kormánybiztos Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány
Ovádi Péter kormánybiztos Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Az így megvalósuló támogatásnak köszönhetően a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 6,5 millió forint értékben szerezhetnek be intézményeikbe új kültéri kutyakenneleket, szigetelt kutyaházakat, szobakenneleket, szállító boxokat, valamint állateledelt is.

Szabálysértés lett az állatokkal való koldulás

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos előterjesztését követően minősítette a jogalkotó szabálysértéssé az élő állattal való koldulást. Az új állatvédelmi szabályok szerint tilos élő állat társaságában koldulni. 

Továbbá tilos élő állatot nyereményjáték díjaként kisorsolni. Az állatvédelmi eljárások során a hatóságok könnyebben és gyorsabban rendezhetik a bántalmazott állatok sorsát. A hatóság eltilthatja az állattartót az állattartástól, ameddig az előírt állatvédelmi képzést nem teljesíti. Az állatvédelmi ismeretterjesztés érdekében rendeletben állapítják meg az állatvédelmi képzés és oktatás részletes szabályait.

– Például élő állat kisorsolása nem lehetséges ezután, ez is egy olyan döntés, amit az élet hozott. A TikTokon elszaporodott az a gyakorlat, hogy egy nyereményjátékban kisállatot, kiskutyát sorsolnak ki. A felelős állattartásra szeretnénk a társadalmat nevelni, és ebbe nem fér bele az, hogy 15-20 évre egy társállatot egy nyereményjátékon kapjon meg valaki. Ez nem a felelős állattartás irányába mutat. Bűncselekménynek számít immár a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés is. Ezzel az illegális szaporítást szerettük volna visszaszorítani. Az állattal koldulás innentől fogva szabálysértés lesz, ezt például a civilek kérték tőlünk, hiszen rengeteg visszaélés volt a kutyákkal, élő állatokkal. 

Az állatok 12 órán keresztül koldultak, majd sérülésekkel kerültek az állatvédőkhöz. Ez innentől megszűnik, vagyis szabálysértési eljárást von majd maga után. 

Természetesen a javaslatunk kitér arra is, hogy minél rövidebb időn belül, hamar ki tudjuk emelni egy állatkínzótól a kisállatot, az állatvédelmi hatóság olyan jogosultságokat kapott, amikkel ezt könnyebben megteszi – foglalta össze a jogszabályi szigorítások hátterét Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a Magyar Nemzetnek egy korábbi interjúban. 

Minden társadalmi csoportot érint az állatvédelem 

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy az alapítvány elkötelezett amellett, hogy a felelős állattartás üzenete minden társadalmi csoporthoz eljusson. A felelős állattartás feltétele, hogy a társállatok biztonságos körülmények között élhessenek, az új kennelek és szigetelt kutyaházak pedig megteremtik ennek a lehetőségét – kiemelten a hideg, téli időszakban. Vetter Szilvia hozzátette: 

az előzetes egyeztetések során a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei felmérte intézményeinek infrastruktúráját és az igényeket, a támogatásnak köszönhetően így több ügyfelük tudja majd biztonságosan elhelyezni társállatát ezeken a telephelyeken. 

Állatjólléti szempontokból pedig mindez elengedhetetlen.

Zakar Gergely, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei igazgatója elmondta: komoly erőfeszítéseket tesznek a társállattal élő hajléktalan emberek befogadása érdekében. Munkájuk nemcsak az állatok biztonságos elhelyezésre terjed ki, hanem azoknak a gazdáknak a támogatására is, akiknek segítségre van szükségük a felelős állattartóvá válásban. 

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány jelentős támogatásának köszönhetően bővíteni tudják az társállatokat fogadó intézmények körét, és javítani tudják az állatok elhelyezésének körülményeit. 

A szálláshelyek mellett például az egyik nappali melegedő udvarán is elhelyeznek kutyakenneleket, így amíg egy hajléktalan állattartó igénybe veszi a melegedő szolgáltatásait, vagy akár ügyeit intézi valahol máshol, például orvosi vizsgálatra megy, kutyája a kennelben várhatja meg őt. A szervezet képviselője szerint fontos leszögezi, hogy az állattal való koldulás jelensége nem keverhető össze azzal, amikor egy hajléktalan személy tart társállatot, és utcán, közterületen tartózkodik vele.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu