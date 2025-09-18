Támogatást nyújtanak a hajléktalanok társállatainak méltó elhelyezésére

Korszerűsítésre és fejlesztésre hat és fél millió forintot adományoz a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány, hogy a hajléktalanok társállatainak a körülményei is megfeleljenek a felelős állattartás és az állatjóllét követelményeinek. Az ügy előzménye:

Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető, valamint Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő keresték meg Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost, hogy kezdjenek közös munkát a főváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek állattartási körülményeinek javítása céljából.

Ovádi Péter kormánybiztos Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Az így megvalósuló támogatásnak köszönhetően a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 6,5 millió forint értékben szerezhetnek be intézményeikbe új kültéri kutyakenneleket, szigetelt kutyaházakat, szobakenneleket, szállító boxokat, valamint állateledelt is.

Szabálysértés lett az állatokkal való koldulás

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos előterjesztését követően minősítette a jogalkotó szabálysértéssé az élő állattal való koldulást. Az új állatvédelmi szabályok szerint tilos élő állat társaságában koldulni.

Továbbá tilos élő állatot nyereményjáték díjaként kisorsolni. Az állatvédelmi eljárások során a hatóságok könnyebben és gyorsabban rendezhetik a bántalmazott állatok sorsát. A hatóság eltilthatja az állattartót az állattartástól, ameddig az előírt állatvédelmi képzést nem teljesíti. Az állatvédelmi ismeretterjesztés érdekében rendeletben állapítják meg az állatvédelmi képzés és oktatás részletes szabályait.

– Például élő állat kisorsolása nem lehetséges ezután, ez is egy olyan döntés, amit az élet hozott. A TikTokon elszaporodott az a gyakorlat, hogy egy nyereményjátékban kisállatot, kiskutyát sorsolnak ki. A felelős állattartásra szeretnénk a társadalmat nevelni, és ebbe nem fér bele az, hogy 15-20 évre egy társállatot egy nyereményjátékon kapjon meg valaki. Ez nem a felelős állattartás irányába mutat. Bűncselekménynek számít immár a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés is. Ezzel az illegális szaporítást szerettük volna visszaszorítani. Az állattal koldulás innentől fogva szabálysértés lesz, ezt például a civilek kérték tőlünk, hiszen rengeteg visszaélés volt a kutyákkal, élő állatokkal.

Az állatok 12 órán keresztül koldultak, majd sérülésekkel kerültek az állatvédőkhöz. Ez innentől megszűnik, vagyis szabálysértési eljárást von majd maga után.

Természetesen a javaslatunk kitér arra is, hogy minél rövidebb időn belül, hamar ki tudjuk emelni egy állatkínzótól a kisállatot, az állatvédelmi hatóság olyan jogosultságokat kapott, amikkel ezt könnyebben megteszi – foglalta össze a jogszabályi szigorítások hátterét Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a Magyar Nemzetnek egy korábbi interjúban.