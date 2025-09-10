Tarr Zoltán szőrén-szálán eltűnt, levették a palettáról

„Tarr Zoltánt levették a palettáról, ez önmagában beismerés” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, miután Tarr Zoltán, a Tisza Párt szakértője az adóemeléssel kapcsolatos terveik elkotyogását követően szőrén-szálán eltűnt a nyilvánosság elől.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

Tarr Zoltán az etyeki beszédében úgy fogalmazott: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Kocsis Máté szerint Tarr Zoltán eltűnése felér egy beismerő vallomással, ráadásul Magyar Pétert ismerve, a némasági fogadalomtétel mellett más büntetésben is részesülhetett a tiszás alelnök.

Gondolom, Magyar Péter a mobilját is elvette és bedobta a Dunába

– jegyezte meg a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.