Ezt a csillagászati eseményt érdemes lesz ma este követni, semmi különöset nem kell tenni az élményért

Több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában vasárnap, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – tudatta a HungaroMet Zrt. Közösségi oldalukon azt írták,

a sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók. A távcsőben óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

Mint írták, a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19.31-kor kezdődik és 20.53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni, de kérdés, hogy vasárnap este a felhőzet az ország mely részein engedi majd a ritka jelenség megfigyelését.

A jelenlegi várakozásaink szerint

a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet ekkor nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények.

A Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve viszont időszakosan megvastagodó magas szintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

Amint arról lapunk már beszámolt,

a teljes holdfogyatkozás idején a telihold fényes korongja szakaszosan elsötétedik, és az úgynevezett totalitás idején halvány mélyvörös színben dereng, majd ismét fokozatosan kifényesedik.

A vasárnap kora estétől megfigyelhető látványosság előtt 2022. május 16-án volt utoljára Magyarország területéről látható teljes holdfogyatkozás. A vasárnapi csillagászati esemény más teljes holdfogyatkozásokhoz képest rendkívülinek ígérkezik, több szempontból is.