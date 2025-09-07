Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

teliholdidőjárásholdfogyatkozás

Ezt a csillagászati eseményt érdemes lesz ma este követni, semmi különöset nem kell tenni az élményért

Budapesten 19.31-kor kezdődik és 20.53-ig tart a teljes holdfogyatkozás, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni. Legutóbb 2022 májusában lehettünk szemtanúi a látványosságnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 8:54
Különleges holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk most hétvégén
Különleges holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk most hétvégén Fotó: AzatTV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában vasárnap, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – tudatta a HungaroMet Zrt. Közösségi oldalukon azt írták,  

a sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók. A távcsőben óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

Mint írták, a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19.31-kor kezdődik és 20.53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni, de kérdés, hogy vasárnap este a felhőzet az ország mely részein engedi majd a ritka jelenség megfigyelését. 

A jelenlegi várakozásaink szerint 

a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet ekkor nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények. 

A Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve viszont időszakosan megvastagodó magas szintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

Amint arról lapunk már beszámolt, 

a teljes holdfogyatkozás idején a telihold fényes korongja szakaszosan elsötétedik, és az úgynevezett totalitás idején halvány mélyvörös színben dereng, majd ismét fokozatosan kifényesedik. 

A vasárnap kora estétől megfigyelhető látványosság előtt 2022. május 16-án volt utoljára Magyarország területéről látható teljes holdfogyatkozás. A vasárnapi csillagászati esemény más teljes holdfogyatkozásokhoz képest rendkívülinek ígérkezik, több szempontból is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.