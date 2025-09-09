problématérképJárókelőkudarcMagyar Péter

Teljes összeomlás a Tisza Pártban: Magyar Péter újabb projektje fulladt kudarcba

Ezúttal a problématérkép mondott csődöt.

Gábor Márton
2025. 09. 09. 11:15
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Nemzet)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még július közepén, a nagykanizsai Tisza-kongresszust követően indult el a párt új kezdeményezése, a digitális „problématérkép”. A projekt, amelyet a balliberális média napokon keresztül cikkek sorozatával támogatott meg, úgy tűnik, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

A Tisza Párt hivatalos oldaláról ugyanis váratlanul eltűnt a problématérkép. 

 

Eltűnt a problématérkép (Forrás: Magyar Nemzet)

A Járókelő nevű fővárosi kezdeményezést majmoló csodafegyver már korábban, közvetlenül az indulását követően elhasalt. A térkép ugyanis a néhány hónapos működési ideje alatt többször is elérhetetlenné vált. Magyar Péter, a párt vezetője azt állította: túl sokan próbálták egyszerre elérni a felületet, sőt szerinte „le is lőtték az oldalunkat a harcosok”. Egyes kommentelők szerint viszont egyszerű amatőr hiba lehet a háttérben, és a rendszer nem volt felkészítve még egy közepes terhelésre sem. 

Mostanra viszont biztosan nem a sok látogató miatt elérhetetlen a Tisza Párt problématérképe. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Nemzet)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu