Teljes összeomlás a Tisza Pártban: Magyar Péter újabb projektje fulladt kudarcba

Még július közepén, a nagykanizsai Tisza-kongresszust követően indult el a párt új kezdeményezése, a digitális „problématérkép”. A projekt, amelyet a balliberális média napokon keresztül cikkek sorozatával támogatott meg, úgy tűnik, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A Tisza Párt hivatalos oldaláról ugyanis váratlanul eltűnt a problématérkép.

Eltűnt a problématérkép (Forrás: Magyar Nemzet)

A Járókelő nevű fővárosi kezdeményezést majmoló csodafegyver már korábban, közvetlenül az indulását követően elhasalt. A térkép ugyanis a néhány hónapos működési ideje alatt többször is elérhetetlenné vált. Magyar Péter, a párt vezetője azt állította: túl sokan próbálták egyszerre elérni a felületet, sőt szerinte „le is lőtték az oldalunkat a harcosok”. Egyes kommentelők szerint viszont egyszerű amatőr hiba lehet a háttérben, és a rendszer nem volt felkészítve még egy közepes terhelésre sem.

Mostanra viszont biztosan nem a sok látogató miatt elérhetetlen a Tisza Párt problématérképe.