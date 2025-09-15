Térgondnokok, intézkedési jogkör nélkül – Karácsonyék újabb látszatintézkedésre készülnek

A főváros bejelentése szerint a Budapesti Közművek első körben hat kiemelt forgalmú fővárosi téren – Blaha Lujza tér, Deák Ferenc tér, Etele tér, KÖKI, Örs vezér tere, Széll Kálmán tér – indítja el a térgondnoki szolgálatot. A térgondnokok elsődleges feladata a rájuk bízott közterek tisztán tartása, együttműködnek ebben a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is.

Forrás: Magyar Nemzet

Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni.

Azonban mostanáig több részlet nem derült ki a heteken belül elkezdődő programmal kapcsolatban. A térgondnoki szolgálattal kapcsolatban Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója lapunknak elmondta,

bármi, amit annak érdekében teszünk, hogy a város közterületének a rendjén és tisztaságán javítsunk, az minden üdvözlendő. A hatékonyságot a gyakorlat fogja megmutatni, jelen pillanatban nem tudunk semmi részletet arról, miként tervez a főváros egy ilyen térgondnoki szolgálatot felállítani a város frekventált részein.

A fejlesztéspolitikai szakértő kiemelte, a térgondnoki szolgálat hasonlít egy korábbi, a Budapest Műhely által tett javaslatra, miszerint vissza kellene állítani a posztos rendőri szolgálatot a főváros forgalmasabb terein. Kőrösi szerint ugyanis probléma, hogy a térgondnokoknak és a közterület-felügyelőknek korlátozott az intézkedési jogosultsága, így nem tudnak hatékonyan fellépni a rendbontókkal szemben.

A BKK rendészet esetében is komoly probléma, hogy nincs teljes körű intézkedési jogosultságuk, tehát nem alkalmazhatnak erőszakot az őt megtámadó emberekkel szemben azért, hogy feltartóztassák. Nem tűnik életszerűnek az az elképzelés, hogy egy jog- és hatáskörök nélküli személy hatékonyan tudná felszólítani az általában csoportosan ezeken a tereken tanyázó hajléktalanokat, hogy például ne a szökőkútban mossák, aztán az utcabútorokra teregetve szárítsák a ruháikat – ahogy ezt minap a Blaha Lujza téren magam láttam

– jelentette ki Kőrösi Koppány. Hozzátette, a főváros forgalmasabb terein csak tüneti kezeléseket végez évek óta a főváros azzal, hogy időszakos nagytakarításokat hajtanak végre.

Nem az fogja megoldani Budapest köztisztasági problémáit, hogyha térgondnokokat bízunk meg. El kell kezdenünk visszaállítani a közterületi rendet. Jó példa Nizza belvárosa, ahol van egy graffitirendőrség, amely fél órán belül eltünteti a falra firkált graffitit. A tapasztalat ugyanis az, hogy ha egy napig kinn van egy graffiti, másnap már kettő van mellette. Ugyanez a helyzet az utcán elhajított szeméttel. Ha nem takarítjuk rendszeresen, egyre több lesz belőle

– emelte ki a szakember.