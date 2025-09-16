Veszélyes mogyorókrémet hívtak vissza a boltokból

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Kiemelték, hogy a hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, az Arman Elker Kft.-vel.

A cég a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a kifogásolt tételeket a fogyasztóktól.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – nyomon követik.

Borítókép: Visszahívták a Gourmet Celebi márkájú mogyorókrémet (Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság)