Veszélyes mogyorókrémet hívtak vissza a boltokból

Rejtett allergének miatt kellett levenni a polcokról a Gourmet Celebi márkájú mogyorókrémet – közölte kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékben mogyorót, pisztáciát és mandulát találtak feltüntetés nélkül, ami súlyos allergiás reakciót válthat ki az érintetteknél.

Forrás: MTI2025. 09. 16. 13:23
Közleményükben arra is felhívták a figyelmet, hogy 

a Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi elnevezésű mogyorókrém fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Ezért a hatóság kéri, hogy aki vásárolt ebből a 300 gramm kiszerelésű, 8681334011195 tételszámú mogyorókrémből, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Kiemelték, hogy a hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, az Arman Elker Kft.-vel. 

A cég a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a kifogásolt tételeket a fogyasztóktól. 

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – nyomon követik.

Borítókép: Visszahívták a Gourmet Celebi márkájú mogyorókrémet (Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság)


