Torda DávidTisza PártinfluenszerMagyar Péter

Bajba kerülhet Magyar Péterék hű támogatója

Az adóhatóság indíthat eljárást a Tisza Párt elkötelezett támogatója, a népszerű influenszer, Torda Dávid ügyében, aki hamis parfümök megvételére buzdította több százezres követőtáborát. Torda neve onnan is ismerős lehet, hogy tavaly Magyarék eredményváróján gyilkossággal fenyegetőzött egy Fidesz-vezetővel kapcsolatban.

Munkatársunktól
2025. 09. 04. 10:16
Torda Dávid és Magyar Péter Forrás: Facebook
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) került az a feljelentés, amit azután tett Tényi István, hogy a Mandiner megírta: a Dekantdynasty vezetője, Strébl Attila a saját TikTok-csatornáján közölte, hogy Torda Dávid, a Tisza leglelkesebb rajongója hamis parfümök megvételére buzdít az interneten. A parfümőr szerint a hamis parfümöknek komoly veszélyük van, ugyanis ezek nincsenek bevizsgálva. Szavai szerint mire egy parfüm legálisan a boltok polcaira kerülhet, szigorú vizsgálatokon kell átesnie. 

Torda Dávid, sajtókártyával a nyakában egy tiszás rendezvényen (Forrás: Facebook)

Ahogy arra a Mandiner is rávilágított, annak nem lenne komoly hírértéke, hogy egy tiktokker hamis termékeket árul, azonban Torda Dávid rendkívül népszerű a TikTokon, hiszen 408 ezren követik, videóira pedig eddig összességében több mint 14 millió like érkezett. 

Torda egyébként gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett. Az influenszer annyira kötődik az ellenzéki párthoz, hogy a Hősök terén megrendezett egyik tiszás eseményen sajtópasst is kapott a nyakába. 

Az már csak hab a tortán, hogy Torda Magyar Péter eredményváróján teljesen minősíthetetlen módon zsidózott és arra utalt, hogy megöl egy fideszes vezetőt. A TikTok-oldalán élő közvetítésben úgy kommentálta a Fidesz eredményváróját, hogy 

„Rohadék, énekli a Himnuszt, k…rva anyját. Rohadt, izraeli, zsidó g…ci”. Torda ezután azt is kijelentette, hogy valahogyan majd bejutnak a parlamentbe, ahol megöli ezt a g…cit”, illetve azt is mondta, hogy »átszúrja a torkán a kést«.” 

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán azzal a kommenttel osztotta meg a Torda-videót, hogy „íme a halálkultúrát és gyűlöletgépet csúcsra járató Tisza Párt valódi arca”. A Tisza Párt tagadta, hogy közük lenne a gyűlölködő influenszerhez, bár ez a fentiek tükrében nem tűnik túl hihetőnek.

