  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Tragédia is történhetett volna: frizbit dobott egy látogató az oroszlánkifutóba
fővárosi állatkertFővárosi Állat-és Növénykertoroszlán

Tragédia is történhetett volna: frizbit dobott egy látogató az oroszlánkifutóba

Egy oroszlán életébe is kerülhetett volna a felelőtlen cselekedet: egy látogató frizbit dobott az oroszlánkifutóba a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az intézmény nyomatékosan felhívta a figyelmet: soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat.

Nagy Orsolya
Forrás: Facebook2025. 09. 27. 7:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Állatgondozóink a ma reggeli szokásos feladataik ellátása közben valami furcsa, idegen dologra lettek figyelmesek az oroszlánkifutóban. 

Csakhamar kiderült, hogy egy látogató a képen látható műanyag frizbit – vélhetően kutyajátékot – dobott Ginni, Basil és Kharia kifutójába

– írja posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert. 

Egy látogató vitte be a frizbit az állatkertbe (Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)

Az intézmény felhívta a figyelmet, hogy az eset könnyen balul sülhetett volna el. 

 A házi kedvenceknek – vagy gyermekeknek – készült játékok nem alkalmasak arra, hogy egy állatkerti állat játsszon velük. Még akkor sem, ha a játék leírásában szerepel, hogy „emészthető”.

– Mivel az állatok ezeket könnyedén egyben lenyelhetik, úgy, hogy a gondozók vagy állatorvosok észre sem veszik, az emésztőrendszerük biztosan nem birkózik meg vele, és mire az állat tüneteket produkál, még műtéti beavatkozással sem biztos, hogy segíteni tudnak rajta, az állapota már végzetes is lehet – hangsúlyozta a fővárosi állatkert. Felidézték: emlékszünk az esetre, amikor szeretett

 vízilovunk, Süsü 31 évvel ezelőtt hasonló okokból, egy teniszlabda miatt lelte végzetét.

– Tisztelettel, de határozottan kérjük látogatóinkat, hogy soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat – hívta fel a figyelmet az intézmény.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Borítókép: frízbit dobtak az oroszlánok közé (Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu