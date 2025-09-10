Új bringás pumpaparkot adtak át ebben a magyar városban

Révész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését.

Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára beszédet mond a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán.

Fotó: MTI/Vajda János

Az államtitkár ismertette: 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringapark programban. A térségben a szerdán átadott sátoraljaújhelyi mellett Bodrogkeresztúrban és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázati lehetőségek nyitva állnak, és arra biztatta az önkormányzatokat, hogy éljenek a lehetőséggel. Révész Máriusz hozzátette, hogy egyes felmérések szerint a gyerekek 7-7,5 órát töltenek naponta képernyő előtt, ami döbbenetesen hosszú idő, de

a tapasztalatok szerint a pumpapálya a gyerekek egy részét el tudja indítani a mozgás felé.

Fotó: MTI/Vajda János

Bánné Gál Boglárka (Fidesz–KDNP), a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy

Sátoraljaújhelyen a sport területén is komoly fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években, a térség kerékpárútjai mellett kiemelte a városi uszoda, a jégcsarnok, valamint a zempléni kalandpark szerepét.

Szamosvölgyi Péter (Fidesz–KDNP), Sátoraljaújhely polgármestere arról beszélt, hogy a pumpapálya kialakításával egy találkozási pontot is létrehoztak, és a terveik szerint jövőre már három szakág versenyét is megrendezhetik ott. Jelezte, a pálya mindenki számára ingyenesen használható, de a védőfelszerelés viselése kötelező.

Az átadón elhangzott, a sátoraljaújhelyi pumapálya 880 négyzetméter aszfaltozott felülettel és 330 méter nyomvonallal rendelkezik. Különlegessége, hogy az országban egyedülálló módon a pálya közepén egy medenceelemet is elhelyeztek, ahol különböző mutatványokat tudnak végrehajtani a sportolók.

A pumpapálya egy folyamatos körpálya hullámokkal, kanyarokkal és ugratókkal, azt a kerékpárosok mellett a gördeszkások, görkorcsolyások és rolleresek is használhatják. Az sátoraljaújhelyi pálya kialakítása 78 millió forintba került, ebből csaknem negyvenmillió forintot az Aktív Magyarország program finanszírozott.

Borítókép: Bemutató a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán (Fotó: MTI/Vajda János)