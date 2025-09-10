Révész MáriuszSzamosvölgyi PéterpumpapályaSátoraljaújhelybringáskörpályaAktív Magyarországért Felelős ÁllamtitkárságBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzatátadásbiciklis

Új bringás pumpaparkot adtak át ebben a magyar városban

A pumpapálya egy folyamatos körpálya hullámokkal, kanyarokkal és ugratókkal, azt a kerékpárosok mellett a gördeszkások, görkorcsolyások és rolleresek is használhatják.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 10. 17:48
Bemutató a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/Vajda János)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Révész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését.

Sátoraljaújhely, 2025. szeptember 10. Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára beszédet mond a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán 2025. szeptember 10-én. MTI/Vajda János
Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára beszédet mond a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán.
Fotó: MTI/Vajda János

Az államtitkár ismertette: 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringapark programban. A térségben a szerdán átadott sátoraljaújhelyi mellett Bodrogkeresztúrban és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázati lehetőségek nyitva állnak, és arra biztatta az önkormányzatokat, hogy éljenek a lehetőséggel. Révész Máriusz hozzátette, hogy egyes felmérések szerint a gyerekek 7-7,5 órát töltenek naponta képernyő előtt, ami döbbenetesen hosszú idő, de

a tapasztalatok szerint a pumpapálya a gyerekek egy részét el tudja indítani a mozgás felé.

Sátoraljaújhely, 2025. szeptember 10. Bemutató a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán 2025. szeptember 10-én. MTI/Vajda János
Fotó: MTI/Vajda János

Bánné Gál Boglárka (Fidesz–KDNP), a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy

Sátoraljaújhelyen a sport területén is komoly fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években, a térség kerékpárútjai mellett kiemelte a városi uszoda, a jégcsarnok, valamint a zempléni kalandpark szerepét.

Szamosvölgyi Péter (Fidesz–KDNP), Sátoraljaújhely polgármestere arról beszélt, hogy a pumpapálya kialakításával egy találkozási pontot is létrehoztak, és a terveik szerint jövőre már három szakág versenyét is megrendezhetik ott. Jelezte, a pálya mindenki számára ingyenesen használható, de a védőfelszerelés viselése kötelező. 

Az átadón elhangzott, a sátoraljaújhelyi pumapálya 880 négyzetméter aszfaltozott felülettel és 330 méter nyomvonallal rendelkezik. Különlegessége, hogy az országban egyedülálló módon a pálya közepén egy medenceelemet is elhelyeztek, ahol különböző mutatványokat tudnak végrehajtani a sportolók.

A pumpapálya egy folyamatos körpálya hullámokkal, kanyarokkal és ugratókkal, azt a kerékpárosok mellett a gördeszkások, görkorcsolyások és rolleresek is használhatják. Az sátoraljaújhelyi pálya kialakítása 78 millió forintba került, ebből csaknem negyvenmillió forintot az Aktív Magyarország program finanszírozott.

Borítókép: Bemutató a sátoraljaújhelyi kerékpáros pumpapálya avatásán  (Fotó: MTI/Vajda János)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu