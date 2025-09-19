Rossz vége lett az úszásoktatásnak, a tanuszodából kórházba kerültek a diákok

Az eset Tatán történt, amikor is a diákok úszásoktatáson vettek részt, és egyszer csak irritáló szagra lettek figyelmesek. A tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt.-től a Kemma.hu úgy értesült, hogy

a takarítók és a vízvezeték-szerelők éppen vegyszeres vízkőmentesítést végeztek az öltöző mosdójában,

és amikor a gyerekek bementek az öltözőbe, a vegyszer irritáló, erős szagától megijedtek, majd az őket kísérő pedagógushoz fordultak segítségért. Az iskola rögtön értesítette a mentőket, illetve a katasztrófavédelmet.

A diákokat és tanárukat végül megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították, az iskola pedig értesítette a szülőket a történtekről.

A katasztrófavédelem a helyszínen elvégezte a szükséges vizsgálatokat, azonban nem találtak semmilyen mérgező anyagot.