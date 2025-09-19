uszoda működésTataKatasztrófavédeelemoldószervízkőuszoda

Rossz vége lett az úszásoktatásnak, a tanuszodából kórházba kerültek a diákok

Kiderült, milyen veszélyes lehet a vízkőoldás. Ebben az esetben a katasztrófavédelem beavatkozására is szükség volt, több diákot és egy tanárt mentő vitt a kórházba.

Magyar Nemzet
Forrás: kemma.hu2025. 09. 19. 12:20
Fotó: Róka Dániel Forrás: Róka Dániel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az eset Tatán történt, amikor is a diákok úszásoktatáson vettek részt, és egyszer csak irritáló szagra lettek figyelmesek. A tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt.-től a Kemma.hu úgy értesült, hogy

 a takarítók és a vízvezeték-szerelők éppen vegyszeres vízkőmentesítést végeztek az öltöző mosdójában,

és amikor a gyerekek bementek az öltözőbe, a vegyszer irritáló, erős szagától megijedtek, majd az őket kísérő pedagógushoz fordultak segítségért. Az iskola rögtön értesítette a mentőket, illetve a katasztrófavédelmet. 

A diákokat és tanárukat végül megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították, az iskola pedig értesítette a szülőket a történtekről. 

A katasztrófavédelem a helyszínen elvégezte a szükséges vizsgálatokat, azonban nem találtak semmilyen mérgező anyagot.

 


További játékainkhoz kattintson ide!


Borítókép: illusztráció (Fotó: Róka Dániel)


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu