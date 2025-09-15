Józsefvárosi Önkormányzatjózsefvárosi fideszPikó Andrásék

Választási csalást emleget a Fidesz Józsefvárosban

Választási csalás gyanúja vetődött fel a VIII. kerületi időközi választáson. Az egyik független jelölt azt terjeszti, hogy Pikó András polgármester egyik alpolgármestere pozíciókat ígért neki a választási indulásért. A Fidesz–KDNP felszólította Pikó Andrást, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, miben állapodtak meg Oláh Józseffel. A Magyar Nemzet is megkereste az önkormányzatot.

Nagy Orsolya
2025. 09. 15. 16:28
Olyan hírek jelentek meg a sajtóban, amelyek arra utalnak, hogy a józsefvárosi időközi választáson induló Oláh József összejátszik Pikó Andrásékkal. Az eset felveti a választás csalás gyanúját is – hívta fel a figyelmet a józsefvárosi Fidesz.

A hírek szerint a helyi baloldal Sátly Balázs alpolgármesteren keresztül pozíciókat ígérhetett Oláh Józsefnek a szeptember 21-i választáson való indulásért.

 

Sátly Balázs alpolgármester (Forrás: Facebook)

– Felszólítjuk Pikó Andrást, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, hogy miben állapodtak meg Oláh Józseffel – közölte a kormánypárt helyi szervezete.

Vasárnap időközi választást tartanak a kerület 9-es körzetében. Az egyik független képviselőjelölt, Oláh József a Hír8Extra információi szerint azzal kérkedik, hogy Sátly Balázs alpolgármesterrel már megállapodott. Azt híreszteli, hogy különböző önkormányzati pozíciókat ígértek neki az indulásért cserébe, amihez nagy reményeket fűz.

Ha az elmondottak igaznak bizonyulnak, akkor felmerülhet a választási csalás gyanúja is.

A lap szerint Sátly Balázs alpolgármester olyanokat ígérgetett Oláh Józsefnek, hogy a választást követően megteszik az alakuló polgárőrség vezetőjének, amitől Oláh pénzt remél. A független jelölt elmondása szerint másfél millió forintot kapott az egyik önkormányzati cégtől, ebből félmilliót a kampányába forgatott be.

 

Oláh elismerte, hogy ő vezetné a polgárőrséget

Oláh József  közösségi oldalán az egyik videóban nyilvánosan arról beszélt: Pikó Andrással semmilyen kapcsolatban nem áll. Arról viszont nem tett említést, hogy Sátly Balázs alpolgármesterrel megállapodott-e, ugyanis

az információk szerint az alpolgármester ajánlott számára pozíciókat.

Ellenben megerősítette azt a híresztelést, hogy valóban tervei közt szerepel polgárőrség megalakítása, mi több, ő kíván az élére állni.

A Magyar Nemzet az üggyel kapcsolatban megkereste a józsefvárosi önkormányzatot, ám sem az e-mailre, sem a telefonhívásokra nem kaptunk választ.

Vasárnap a 9-es körzet lakói dönthetnek arról, hogy októbertől ki képviselje őket a lakóhelyükön. A Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos azt mondja: a lakók többsége rendre, biztonságra és nyugalomra vágyik, és meggyőződése, hogy képviselőként lesz lehetősége ezeket a változásokat elhozni.

Borítókép: Pikó András és Oláh József (Forrás: Facebook)


