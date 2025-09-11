józsefvárosnkesára botond

Sára Botond személyesen reagált a baloldal híresztelésére Józsefvárosban

Lakossági fórumot tartottak szerda este a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-fejlesztésben érintett házak lakóinak Józsefvárosban. Sára Botond főispán, egykori józsefvárosi polgármester cáfolta a baloldali önkormányzat állításait. A lakóknak megígérte: mindig a rendelkezésükre fog állni.

Nagy Orsolya
2025. 09. 11. 19:29
Fotó: Vanyi Akos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dugonics utca 11.-ben, az egyik érintett házban tartottak lakossági fórumot a Diószegi Sámuel utcaiak, ahol baloldali és jobboldali állítások álltak egymással szemben. Sára Botond főispán cáfolta az Sátly Balázs alpolgármester valótlan állításait. Pikó András polgármester nem tudott jelen lenni. Mint ismert: több épületet kisajátított az állam, mert a Nemzeti Közszolgálai Egyetemet bővíti a kormány. 

A régi, romos bérházak helyén egy modern épületegyüttes fog felépülni. A lakókat kártalanítja a kormány, új vagy újszerű lakásokba költöztetik a családokat. 

A kormány 2,7 milliárd forintot kifizetett a józsefvárosi önkormányzatnak, amiből már új cserelakásokat kellett volna biztosítania. Ez nem történt meg, ezért az állam magára vállalta a lakók elhelyezését. Sára Botond rávilágított: első körben az önkormányzatnak volt lehetősége elhelyezni a lakókat, ám miután egy év alatt sem történt semmi, ezért az itt élő lakosok sorsát az állam a saját kezébe vette. A főispán is nyomatékosította: most, hogy időközi önkormányzati választás lesz, hirtelen megjelentek az érintett házakban, és megint megy az ígérgetés, hogy majd mindenkinek felajánlanak felújított lakásokat. 

Sára Botond szerint a legfontosabb, hogy mielőbb megnyugtató megoldás születhessen, ám az önkormányzat a kampány idején a semmiből előhúzott megoldásában nem tud bízni, hiszen egy éve is volt ígérgetés Pikó Andrásék részéről, és azóta sem történt előrelépés, annak ellenére, hogy 2,7 milliárdot már kapott az érintett ingatlanokért az önkormányzat. 

Sára Botond arra is kiért: bár már nem ő vezeti a kerületet, de volt polgármesterként a mai napig sokan fordulnak hozzá, és mindig is az itt élők rendelkezésére állt. Ezért is ajánlja Kozma Lajos képviselőjelöltet a lakosság figyelmébe, mert ő a lakosság szeme és füle tud lenni.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a kisajátított épületekben romos, életveszélyes állapotú bérlakásokról van szó, amelyek már megértek a bontásra. Az önkormányzatnak egy éve volt, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de egyetlen lakó sem kapott cserelakást. Pikóék csak az időt húzták. Két ingatlanért az önkormányzat 2,7 milliárd forintot kapott az államtól. 

Mint lapunk beszámolt róla, a VIII. kerületben egymás után rögtön két időközi választást is tartanak, mert két képviselői hely megüresedett, így a 8-as és a 9-es körzetnek új képviselőt választ a lakosság. Az utóbbi választást szeptember 21-én tartják, a körzetbe beleesik a Diószegi utcában lévő kisajátított épület egy része is. Így nem meglepő, hogy Pikó András baloldali polgármester a fiókból előkapta a témát.

Borítókép: Sára Botond főispán a lakossági fórumon nyugtatta meg a lakókat (Fotó: Hír8Extra, Facebook) 


 


 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.