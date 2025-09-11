Sára Botond személyesen reagált a baloldal híresztelésére Józsefvárosban

A Dugonics utca 11.-ben, az egyik érintett házban tartottak lakossági fórumot a Diószegi Sámuel utcaiak, ahol baloldali és jobboldali állítások álltak egymással szemben. Sára Botond főispán cáfolta az Sátly Balázs alpolgármester valótlan állításait. Pikó András polgármester nem tudott jelen lenni. Mint ismert: több épületet kisajátított az állam, mert a Nemzeti Közszolgálai Egyetemet bővíti a kormány.

A régi, romos bérházak helyén egy modern épületegyüttes fog felépülni. A lakókat kártalanítja a kormány, új vagy újszerű lakásokba költöztetik a családokat.

A kormány 2,7 milliárd forintot kifizetett a józsefvárosi önkormányzatnak, amiből már új cserelakásokat kellett volna biztosítania. Ez nem történt meg, ezért az állam magára vállalta a lakók elhelyezését. Sára Botond rávilágított: első körben az önkormányzatnak volt lehetősége elhelyezni a lakókat, ám miután egy év alatt sem történt semmi, ezért az itt élő lakosok sorsát az állam a saját kezébe vette. A főispán is nyomatékosította: most, hogy időközi önkormányzati választás lesz, hirtelen megjelentek az érintett házakban, és megint megy az ígérgetés, hogy majd mindenkinek felajánlanak felújított lakásokat.

Sára Botond szerint a legfontosabb, hogy mielőbb megnyugtató megoldás születhessen, ám az önkormányzat a kampány idején a semmiből előhúzott megoldásában nem tud bízni, hiszen egy éve is volt ígérgetés Pikó Andrásék részéről, és azóta sem történt előrelépés, annak ellenére, hogy 2,7 milliárdot már kapott az érintett ingatlanokért az önkormányzat.

Sára Botond arra is kiért: bár már nem ő vezeti a kerületet, de volt polgármesterként a mai napig sokan fordulnak hozzá, és mindig is az itt élők rendelkezésére állt. Ezért is ajánlja Kozma Lajos képviselőjelöltet a lakosság figyelmébe, mert ő a lakosság szeme és füle tud lenni.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a kisajátított épületekben romos, életveszélyes állapotú bérlakásokról van szó, amelyek már megértek a bontásra. Az önkormányzatnak egy éve volt, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de egyetlen lakó sem kapott cserelakást. Pikóék csak az időt húzták. Két ingatlanért az önkormányzat 2,7 milliárd forintot kapott az államtól.