Borsodbanbuszdohánybolt

Vásárolni és útmutatásért ment a dohányboltba egy férfi Borsodban, most valószínűleg örül, hogy a fogai még megvannak

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség két férfi ellen rablás bűntette miatt. Az elkövetők egy dohányboltban veréssel fenyegették meg a sértettet, majd követték az autóbuszmegállóig, ahol verni kezdték, az értékeit elvették.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 01. 11:55
illusztráció Fotó: Róka Dániel Forrás: MTVA
Vásárolni ment a dohányboltba Borsodban tavaly novemberben egy férfi, de valószínűleg maga sem gondolta, hogy ennek milyen következményei lehetnek. A boltban már ott volt másik két férfi, a vásárló egyiküket megkérte, hogy mutassa meg, hol van a buszmegálló. A vádlott elkísérte, azonban a sértett a buszt lekéste, így visszament a dohányboltba.

A sértett az üzletben szóváltásba került a vádlottakkal, akik szidalmazták, és veréssel fenyegették, ezért a férfi félelmében felhívta a segélyhívót. Zárás miatt az alkalmazott közölte, hogy el kell hagyniuk a dohányboltot, így a sértett elindult a buszmegállóba, de a vádlottak követték, aztán ütni kezdték. Amikor földre került, az egyik vádlott kitépte a nyakában lévő ezüstláncot a medállal együtt. A vádlottak ezután is ütötték és rugdosták a sértettet, további értékeket követeltek tőle, aki a bántalmazás hatására a pénztárcájából átadott egy húszezrest. 

A bántalmazásnak az vetett véget, hogy megérkezett az autóbusz, a sértett felszállt és értesítette a rendőrséget. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben – egyikük büntetlen, a másik büntetett előéletű – börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

