Vásárolni és útmutatásért ment a dohányboltba egy férfi Borsodban, most valószínűleg örül, hogy a fogai még megvannak

A sértett az üzletben szóváltásba került a vádlottakkal, akik szidalmazták, és veréssel fenyegették, ezért a férfi félelmében felhívta a segélyhívót. Zárás miatt az alkalmazott közölte, hogy el kell hagyniuk a dohányboltot, így a sértett elindult a buszmegállóba, de a vádlottak követték, aztán ütni kezdték. Amikor földre került, az egyik vádlott kitépte a nyakában lévő ezüstláncot a medállal együtt. A vádlottak ezután is ütötték és rugdosták a sértettet, további értékeket követeltek tőle, aki a bántalmazás hatására a pénztárcájából átadott egy húszezrest.

A bántalmazásnak az vetett véget, hogy megérkezett az autóbusz, a sértett felszállt és értesítette a rendőrséget. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.