Veszprém vármegyében járt Navracsics Tibor, fontos dologra hívta fel a figyelmet

A miniszter találkozott Ajka baloldali polgármesterével.

Forrás: MTI2025. 09. 19. 14:37
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az elmúlt három évben több mint tízmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett Ajkára – közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken a Veszprém vármegyei városban elkészült belvárosi hidak és kapcsolódó beruházások átadásán. Navracsics Tibor, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője is, az ajkai fejlesztéseket jó példának nevezte arra, amikor két különböző politikai táborba tartozó ember, egy jobboldali országgyűlési képviselő és egy baloldali polgármester félreteszi mindazt, ami elválasztja, és azt keresi, ami összeköti őket.

Ez az összekötő kapocs az ajkaiak érdeke, ami nem lehet pártpolitikai kérdés – mondta a tárcavezető. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: 

az ajkai városvezetés határozott jövőképpel rendelkezik, a település pedig az ezredfordulótól egyre inkább a térség gazdasági, kulturális, és remélhetőleg turisztikai központjává is válik.

Ezt szolgálja a most átadott, a Torna-patak feletti négy hidat és más közlekedési beruházásokat tartalmazó fejlesztés mellett az elmúlt évekből a Kab-hegy felé vezető csingeri kerékpárút, a Kriptonház, a Csinger-völgyi olvasókabin, valamint a szintén a Torna-patak felett átívelő Béke utcai közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedésre alkalmas híd is – sorolta Navracsics Tibor.

Borítókép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


