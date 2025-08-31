Navracsics Tibor: Örvendetes az Otthon start program + videó

A fiatalok számára nem az első álláshoz jutás, hanem az első lakáshoz jutás a nagy probléma, ezért örvendetes az Otthon start program – erről is beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban, amelyet beszélgetőpartnere, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tettek közzé.

Gulyás Gergely és Navracsics Tibor (Forrás: Facebook)

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte: az Otthon start program végre minden fiatalnak lehetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy milyen értékeket vall, milyen pályát képzel el magának.

A program megteremti a lehetőségét annak, hogy a fiataloknak legalább egy lakásuk legyen, és úgy már sokkal könnyebb elindulni.

A csaknem húszperces beszélgetésben szó volt még többek között arról, hogy a másfél évtizede elindított területi közigazgatási reform megmutatta, hogy van a közigazgatási karnak egy olyan magja, amely akár még mostoha kereseti, infrastrukturális viszonyok között is elkötelezett azért, hogy az emberek könnyebben intézhessék ügyeiket. Ez mutatja, hogy Magyarországon lehet reformot csinálni.

A Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása kapcsán az egykori uniós biztos kifejtette:

ez az unió alapküldetését veszélyezteti;

az Európai Bizottság partikuláris érdekek mentén próbál kényszeríteni egyes tagállamokat.

– Nagyon veszélyesnek tartom ezt a helyzetet – közölte Navracsics Tibor.