Szentkirályi Alexandra: Nem emelkedhet a törlesztője annak, aki az Otthon start programot veszi igénybe

A hétfőtől igényelhető háromszázalékos hitel valódi segítséget ad azoknak, akiknek ma kihívás az életkezdés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 10:29
Alexandra Szentkiralyi, leader of the Fidesz-KDNP group in the Budapest municipal assembly (Photo: Istvan Mirko)
Alexandra Szentkiralyi, leader of the Fidesz-KDNP group in the Budapest municipal assembly (Photo: Istvan Mirko)
„Budapesten ma az első lakás megvásárlása különösen nehéz: magas árak, nagy önerő és bizonytalan kamatok mind nehezítik a fiatalok dolgát. Ezért indítjuk el az Otthon start programot, ami valódi segítséget ad azoknak, akiknek ma kihívás az életkezdés” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton
Valódi segítséget jelent az Otthon start program (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett, hogy

 a hitel fix 3 százalékos kamatú akár 25 évre, vagyis a törlesztő nem drágul a futamidő alatt.

„Árkorlátokkal fékezzük a lakásárak elszállását, és új lehetőségeket nyitunk a vásárlóknak. Nincs életkori vagy családi megkötés – fiatalok, párok és egyedülállók egyaránt élhetnek vele. Ez a program esélyt ad a budapesti fiataloknak és családoknak, hogy saját otthonhoz jussanak ott, ahol élnek és dolgoznak – Startolj rá te is!” – írta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Mirkó István) 

