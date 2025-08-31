Szentkirályi Alexandra: Nem emelkedhet a törlesztője annak, aki az Otthon start programot veszi igénybe

„Budapesten ma az első lakás megvásárlása különösen nehéz: magas árak, nagy önerő és bizonytalan kamatok mind nehezítik a fiatalok dolgát. Ezért indítjuk el az Otthon start programot, ami valódi segítséget ad azoknak, akiknek ma kihívás az életkezdés” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Valódi segítséget jelent az Otthon start program (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett, hogy

a hitel fix 3 százalékos kamatú akár 25 évre, vagyis a törlesztő nem drágul a futamidő alatt.

„Árkorlátokkal fékezzük a lakásárak elszállását, és új lehetőségeket nyitunk a vásárlóknak. Nincs életkori vagy családi megkötés – fiatalok, párok és egyedülállók egyaránt élhetnek vele. Ez a program esélyt ad a budapesti fiataloknak és családoknak, hogy saját otthonhoz jussanak ott, ahol élnek és dolgoznak – Startolj rá te is!” – írta Szentkirályi Alexandra.