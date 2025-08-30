A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat – adta hírül egy Facebook-bejegyzésben Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszter-helyettes.

A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az irodához benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon.

A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segít. Így azok a beruházások, ahol az Otthon start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, amely keretében legalább 250 lakás épül meg, és amennyiben a megvalósuló lakások legalább hetven százaléka megfelel az Otthon start program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.