Brutális pusztítást végzett a nyári ítéletidő, több mint 13 milliárd forint a kár

Idén a május 1. és augusztus 31. közötti viharszezonban 101 032 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, összesen 13,124 milliárd forintot fizettek ki vagy tartalékoltak kárkifizetésre, 3 milliárddal többet, mint a tavalyi azonos időszakban – közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

2025. 09. 15. 22:38
Az összesítés, amelyet a tagszervezeteinek jelentései alapján készít a MABISZ, és nem tartalmazza a mezőgazdasági, ipari, illetve a közintézmények káradatait, azt mutatja, földrajzi megoszlásukat tekintve a különböző viharok Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád vármegyéket, továbbá Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szeged, Gyál, Szentendre, Székesfehérvár, Vecsés, Hódmezővásárhely városokat sújtotta leginkább.

20240702 Békéscsaba Elöntött utcák a felhőszakadás után Békéscsabán. Fotó: Bencsik Ádám BÁ Békés Megyei Hírlap
Hatalmas károkat okoztak a nyári viharok – képünk illusztráció (Fotó: MW/Bencsik Ádám)

Az idei átlagkár összege közel 139 ezer forint, míg tavaly ez 137 ezer forint volt. A 130 ezer forint körüli átlagkár nagyjából megfelel egy viharszezonnak, ugyanakkor az elmúlt három évet tekintve, 2023 azonos időszakában volt utoljára hasonló nagyságú kár 13,1 milliárd forinttal.

A károk száma évente nagyon változó, de mindezt befolyásolja a károk típusa is.

2020-ban 85 ezer bejelentés után még 6,6 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók, egy évvel korábban pedig 4,1 milliárdot, 96 ezer bejelentésre.

Ez egyrészt jelzi a viharok évről évre növekvő intenzitását, ugyanakkor a kárösszegek megnövekedésében szerepet játszanak az időközben megemelkedett építkezési, újjáépítési költségek is. A korábbi éveknél jóval nagyobb összegeket kell szánni a viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is.

A MABISZ megállapítása szerint a kárbejelentések folyamatosak idén, a kisebb károkat akár öt munkanapon belül meg tudják téríteni a biztosítók, a milliós nagyságú károk rendezése azonban időt igényel. Az ügyfelek ma már akár online videóbejelentéssel, vagy mobiltelefonon, illetve applikációk segítségével is pillanatok alatt bejelenthetik a kárukat, a hagyományos telefonos vagy személyes ügyintézés mellett.

Arra minden esetben figyelni kell, hogy a károsult első lépésként mindent pontosan dokumentáljon videófelvétellel vagy fotóval,

a kárbejelentésben pontos adatokat adjon meg a biztosítójának, és ha szükséges, csak ezt követően mozdítson el bármit, azt is kizárólag kármentés céljából. Amennyiben a kárrendezést követően a bankszámlájukra kérik a kártérítés utalását, azonnal megjelenik a számlán, így gyorsan pénzükhöz juthatnak az ügyfelek.

Az ingatlanok több mint 80 százaléka biztosított, ennek ellenére a MABISZ hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mindenki rendelkezzen az adott kockázatokra és fedezetekre szóló lakásbiztosítási szerződéssel.

Borítókép: Meghaladta a százezret a kárbejelentések száma (Fotó: MW/Fehér Gábor)


