Van olyan terület idehaza, ahol holnap húsz fokig sem melegszik fel a levegő

Hétfőn túlnyomóan gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, legfeljebb északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb tájak – írja előrejelzésében a Hungaromet.
Az éjszaka második felében északnyugaton, napközben pedig másutt is megnövekszik a felhőzet. Éjfél után északon már előfordulhat zápor, kedden pedig szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton inkább eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn a déli, délnyugati, kedden pedig az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.
Feljelentést tesznek Márki-Zayék botrányos versenye ügyében
A gyilkosságra buzdításnak nincs helye a közéletben – közölte a hódmezővásárhelyi Fidesz.
Erzsébetváros fellázadt, Vitézy ezzel nem számolt
A Fővárosi Közgyűlés képviselője szerint a városvezetők kísérleti terepnek használják a kerületet.
Nehéz helyzetbe került családoknak segítenek a babaváró kölcsön végtörlesztésében
Már kérelmezhető a lehetőség.
Egyéves kislányt keres a rendőrség, már több mint egy hete nem tudni, hol lehet
Utoljára barna színű melegítő volt rajta.
