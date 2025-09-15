Van olyan terület idehaza, ahol holnap húsz fokig sem melegszik fel a levegő

Az éjszaka második felében északnyugaton, napközben pedig másutt is megnövekszik a felhőzet. Éjfél után északon már előfordulhat zápor, kedden pedig szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton inkább eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn a déli, délnyugati, kedden pedig az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések.