Van olyan terület idehaza, ahol holnap húsz fokig sem melegszik fel a levegő

Egyébként tizenkét megyére adtak ki figyelmeztetést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 17:51
Nagykanizsa, 2018. április 16. Szaharai por a hajnali eső után egy autón Nagykanizsán 2018. április 16-án. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egy nagy méretű ciklon szaharai port szállított térségünk felé. időjárás MTI Fotó: Varga Györg
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hétfőn túlnyomóan gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, legfeljebb északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb tájak – írja előrejelzésében a Hungaromet. 

Az éjszaka második felében északnyugaton, napközben pedig másutt is megnövekszik a felhőzet. Éjfél után északon már előfordulhat zápor, kedden pedig szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton inkább eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn a déli, délnyugati, kedden pedig az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.


