Villanyoszlopnak csapódott a drogos autótolvaj, aztán hazament

A háza elől lopták el egy körmendi lakos Opeljét, a benne hagyott indítókulcs segítségével, amit be is jelentett 2025. szeptember 19-én a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

A bejelentést követően a körmendi rendőrök, hajnalban, Vasalja térségében megtalálták a kocsit, egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve.

Az alkalmi sofőr a helyszínt elhagyta, de a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően a lakásán elfogták a 31 éves körmendi férfit. A kihallgatásán felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, amelyet a gyorsteszt is igazolt.

Megállapították azt is, hogy a férfi már több vagyon elleni és erőszakos bűncselekményt követett el. A Szombathelyi Törvényszék 60 nap büntetőjogi elzárást rendelt el a 31 éves férfival szemben, valamint külföldi társszervekkel folytatott közös nyomozás miatt is folyik ellene büntetőeljárás. Kihallgatását követően a körmendi férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

