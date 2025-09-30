Vasaljarendőrségdelta

Villanyoszlopnak csapódott a drogos autótolvaj, aztán hazament

Vasalja térségében egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve találták meg a rendőrök annak a körmendi férfinak az Opeljét, akinek előző nap a háza elől vitték el az autóját. A rendőrök otthonában fogták el az alkalmi sofőrt, rövidesen kiderült: kábítószert is fogyasztott. A férfi ellen több bűncselekmény miatt folyik eljárás, a bíróság 60 napos elzárást rendelt el vele szemben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 8:18
Forrás: police.hu
A háza elől lopták el egy körmendi lakos Opeljét, a benne hagyott indítókulcs segítségével, amit be is jelentett 2025. szeptember 19-én a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

A bejelentést követően a körmendi rendőrök, hajnalban, Vasalja térségében megtalálták a kocsit, egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve. 

Az alkalmi sofőr a helyszínt elhagyta, de a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően a lakásán elfogták a 31 éves körmendi férfit. A kihallgatásán felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, amelyet a gyorsteszt is igazolt.

Megállapították azt is, hogy a férfi már több vagyon elleni és erőszakos bűncselekményt követett el. A Szombathelyi Törvényszék 60 nap büntetőjogi elzárást rendelt el a 31 éves férfival szemben, valamint külföldi társszervekkel folytatott közös nyomozás miatt is folyik ellene büntetőeljárás. Kihallgatását követően a körmendi férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

Borítókép: A Vasaljánál megtalált kocsit, beton villanyoszlopnak ütközve.  (Fotó: police.hu)


