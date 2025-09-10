Kollár KingaBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKBALLIBERÁLIS HERGELÉSMagyar PéterékMagyar Péter politikájaTisza Párttisza pártitrollhadseregVitályos EszterMagyar Péter

Vitályos Eszter: Árad a tiszás hazugság! + videó

A tiszás trollhadsereg már nyomtatásban is hergeli az embereket a hazugságaival.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 19:44
VITÁLYOS ESZTER (FORRÁS: FACEBOOK)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nicsak, hogy mit fújt be a szél a küszöb alatt!” – mondta Vitályos Eszter a videójában, amiben megmutatott egy újabb lejárató propagandanyomtatványt, amelyet a Tisza jegyez. 

A tiszás trollhadsereg már nyomtatásban is hergeli az embereket a hazugságaival, mutatott rá a kormányszóvivő.

„Kedves tiszások! Bizonyára emlékeztek Kollár Kinga képviselőtársatok szavaira. Tudjátok, amikor

a tiszás Kollár Kinga, aki szinte tapsikolt örömében a magyar embereket sújtó több mint 8000 milliárd forintnyi támogatás blokkolása miatt, merthogy ez meggyengíti a magyar kormányt és romló életminőséget hoz a magyar családoknak.

A kormányszóvivő megkérdezte: azok után, hogy a tiszások és brüsszeli gazdáik megkárosították a magyar családokat, van arcuk bármit számon kérni? 

– Segítek: a fejlesztéseket ti és az elvtársaitok akadályozták, a magyar emberek alól ti rúgjátok ki a széket, de ezt nem fogjuk hagyni!” – zárta a videóját a kormányszóvivő. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu