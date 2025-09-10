Vitályos Eszter: Árad a tiszás hazugság! + videó

„Nicsak, hogy mit fújt be a szél a küszöb alatt!” – mondta Vitályos Eszter a videójában, amiben megmutatott egy újabb lejárató propagandanyomtatványt, amelyet a Tisza jegyez.

A tiszás trollhadsereg már nyomtatásban is hergeli az embereket a hazugságaival, mutatott rá a kormányszóvivő.

„Kedves tiszások! Bizonyára emlékeztek Kollár Kinga képviselőtársatok szavaira. Tudjátok, amikor

a tiszás Kollár Kinga, aki szinte tapsikolt örömében a magyar embereket sújtó több mint 8000 milliárd forintnyi támogatás blokkolása miatt, merthogy ez meggyengíti a magyar kormányt és romló életminőséget hoz a magyar családoknak.

A kormányszóvivő megkérdezte: azok után, hogy a tiszások és brüsszeli gazdáik megkárosították a magyar családokat, van arcuk bármit számon kérni?

– Segítek: a fejlesztéseket ti és az elvtársaitok akadályozták, a magyar emberek alól ti rúgjátok ki a széket, de ezt nem fogjuk hagyni!” – zárta a videóját a kormányszóvivő.