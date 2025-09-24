Vitályos Eszter: Mutassuk meg az összetartás, a szabadság és a hazaszeretet erejét + videó

Közösségi oldalán küldött videóüzenetet Vitályos Eszter.

Azt mondta, október huszonharmadikán újra találkozunk. A digitális polgári körök gyűlése után most még nagyobb körben állunk és fogjuk meg egymás kezét, hogy megmutassuk az összetartás, a szabadság és a hazaszeretet erejét.

Hozzátette, naponta százával és ezrével vagyunk többen.

Összefogásunk a haza feltétel nélküli szeretetéről, az uszítás, az állandó agresszív fenyegetés elutasításáról és arról a győzelemről szól, amely új korszakot hoz Magyarország életébe.

Egy korszakot, amikor naggyá és gazdaggá tesszük Magyarországot. Hívunk mindenkit, aki hisz a magyar nemzet jövőjében, aki nem hagyja, hogy mások határozzák meg sorsunkat. Jöjjön, legyen részese annak a napnak, amikor együtt mondjuk: Mi vagyunk Magyarország, mi vagyunk a békés többség, zárta videóbejegyzését Vitályos Eszter.