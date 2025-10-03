Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Orbán ViktorOroszországMagyarország

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

Orbán Viktor: Az ukránok sorsán mi nem tudunk változtatni, és az nem segítség, ha a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 9:45
Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádiónak (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek – mutatott rá.

Hozzátette: Ukrajna nem a mi sorsunk. Kijelentette: Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerben az ukránokkal háborúban legyen az oroszokkal. Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért – mondta.

 

Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van

 – rögzítette. Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, amilyen van a britekkel, a törökökkel. Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket - hangsúlyozta, kiemelve: akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádiónak (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.