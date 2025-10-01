A mellrák gyógyításához ma már minden adott, ezért fontos elmenni a szűrésekre

Az egészségügyben minden diagnosztikai eszköz és terápia rendelkezésre áll, ami a megelőzéshez és a mellrák leküzdéséhez szükséges – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán Budapesten.

Takács Péter a Jobverse állásbörze „Egészségsziget” pavilonjánál a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából azt mondta, az egészségügyi kormányzat prioritásaiban egyre inkább a népegészségügy került a fókuszba, ezen belül is a népegészségügyi szűrések.

Mint mondta, az ország egész területén elérhetőek a modern, digitális eszközökkel történő mammográfiai vizsgálatok, ezen kívül pedig 49 szűrőközpont áll rendelkezésre. A legmodernebb terápiák mindenhol rendelkezésre állnak, és az emlősebészet is nagyon sokat fejlődött az utóbbi években tette hozzá.

Az államtitkár, kiemelve az egyéni felelősségvállalást, úgy fogalmazott: az állami szerepvállalás nagyon fontos, de nem lehet kizárólagos; mindenki felelős a saját egészségéért.

Takács Péter arra biztatott mindenkit, éljen az ingyenesen elérhető szűrővizsgálatok lehetőségével.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Surján Orsolya országos tisztifőorvos, Boér Katalin, a Szent Margit Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Drávucz Rita világ- és európa bajnok vízilabdázó és Hajdú Csongor, a Jobverse állásbörzét szervező Frissdiplomás Kft. ügyvezetője a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón Fotó: Illyés Tibor / MTI

Surján Orsolya országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy Magyarországon évente mintegy nyolcezer új emlődaganatos beteget diagnosztizálnak, közülük 2100-2200 nőt veszítünk el, ami nagyon nagy arány.

Az emlődaganat időben történő diagnosztizálása esetén az ötéves túlélési arány 90 százalék feletti

– mondta, hozzátéve: ezért fontos, hogy minden nő figyeljen a saját egészségére, mert rendelkezésre állnak a szűrési lehetőségek.

Boér Katalin, a budapesti Szent Margit Kórház onkológiai osztályának főorvosa azt mondta, az emlőrák a nők körében a leggyakoribb rosszindulatú megbetegedés, és – bár ritkábban – a férfiakat is érinti.

Hozzátette: a diagnosztizáltak átlagéletkora 63 év, ugyanakkor az adatok szerint a betegség előfordulása 45 éves kor körül megemelkedik, és egyre több nőnél állapítják meg a betegséget 45 év alatti életkorban.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt tíz évben nőtt a fiatalkori (35 év alatti) emlőrákos esetek előfordulása. Ennek okai nem ismertek – tette hozzá, feltételezések szerint ebben az életmód és a megváltozott környezeti hatások játszhatnak szerepet.

Boér Katalin kiemelte az elhízást, ami fontos rizikófaktor a betegség kialakulásában, de a családi kórtörténet is intő jel lehet.