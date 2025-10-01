  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A mellrák gyógyításához ma már minden adott, ezért fontos elmenni a szűrésekre
Takács Pétermellrákmammográfiai vizsgálatmellrákszűrés

A mellrák gyógyításához ma már minden adott, ezért fontos elmenni a szűrésekre

Az ország egész területén elérhetőek a modern, digitális eszközökkel történő mammográfiai vizsgálatok, ezen kívül pedig 49 szűrőközpont áll rendelkezésre – közölte Takács Péter. Fontos, hogy minden nő figyeljen saját egészségére, mert ha időben diagnosztizálják a betegséget, akkor az emlődaganat ötéves túlélési aránya 90 százalék feletti lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 01. 16:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egészségügyben minden diagnosztikai eszköz és terápia rendelkezésre áll, ami a megelőzéshez és a mellrák leküzdéséhez szükséges – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán Budapesten.

Takács Péter a Jobverse állásbörze „Egészségsziget” pavilonjánál a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából azt mondta, az egészségügyi kormányzat prioritásaiban egyre inkább a népegészségügy került a fókuszba, ezen belül is a népegészségügyi szűrések.

Mint mondta, az ország egész területén elérhetőek a modern, digitális eszközökkel történő mammográfiai vizsgálatok, ezen kívül pedig 49 szűrőközpont áll rendelkezésre. A legmodernebb terápiák mindenhol rendelkezésre állnak, és az emlősebészet is nagyon sokat fejlődött az utóbbi években tette hozzá.

Az államtitkár, kiemelve az egyéni felelősségvállalást, úgy fogalmazott: az állami szerepvállalás nagyon fontos, de nem lehet kizárólagos; mindenki felelős a saját egészségéért.

Takács Péter arra biztatott mindenkit, éljen az ingyenesen elérhető szűrővizsgálatok lehetőségével.

Budapest, 2025. október 1. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Surján Orsolya országos tisztifőorvos, Boér Katalin, a Szent Margit Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Drávucz Rita világ-és európa bajnok vízilabdázó és Hajdú Csongor, a Jobverse állásbörzét szervező Frissdiplomás Kft. ügyvezetője (b-j) a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Jobverse állásbörze Egészségszigetén a BOK Csarnokban 2025. október 1-jén. MTI/Illyés Tibor
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Surján Orsolya országos tisztifőorvos, Boér Katalin, a Szent Margit Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Drávucz Rita világ- és európa bajnok vízilabdázó és Hajdú Csongor, a Jobverse állásbörzét szervező Frissdiplomás Kft. ügyvezetője a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón Fotó: Illyés Tibor / MTI

Surján Orsolya országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy Magyarországon évente mintegy nyolcezer új emlődaganatos beteget diagnosztizálnak, közülük 2100-2200 nőt veszítünk el, ami nagyon nagy arány.

Az emlődaganat időben történő diagnosztizálása esetén az ötéves túlélési arány 90 százalék feletti

 – mondta, hozzátéve: ezért fontos, hogy minden nő figyeljen a saját egészségére, mert rendelkezésre állnak a szűrési lehetőségek.

Boér Katalin, a budapesti Szent Margit Kórház onkológiai osztályának főorvosa azt mondta, az emlőrák a nők körében a leggyakoribb rosszindulatú megbetegedés, és – bár ritkábban – a férfiakat is érinti.

Hozzátette: a diagnosztizáltak átlagéletkora 63 év, ugyanakkor az adatok szerint a betegség előfordulása 45 éves kor körül megemelkedik, és egyre több nőnél állapítják meg a betegséget 45 év alatti életkorban.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt tíz évben nőtt a fiatalkori (35 év alatti) emlőrákos esetek előfordulása. Ennek okai nem ismertek – tette hozzá, feltételezések szerint ebben az életmód és a megváltozott környezeti hatások játszhatnak szerepet.

Boér Katalin kiemelte az elhízást, ami fontos rizikófaktor a betegség kialakulásában, de a családi kórtörténet is intő jel lehet.

Az emlőrák is egy jól szűrhető betegség, és az országban jól szervezett a szűrés – mondta a főorvos, aki kiemelte a rendszeresen végzett önvizsgálat és a mammográfiai vizsgálatok fontosságát.

Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó is a megelőzés, az egészséges életmód és a rendszeres sportolás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, családja is érintett volt a betegséggel, és a korai felismerésnek köszönhetően leküzdötték a betegséget. Arra biztatott mindenkit, hogy saját és családja egészségéért járjon el szűrővizsgálatokra.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu