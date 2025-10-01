Zsigó Róbert: Magyar Péter a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk

– Mindent megteszünk azért, hogy az idősek és minden magyar család békében és biztonságban élhessen.

Megvédjük számukra a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, megvédjük őket az indokolatlan áremelésektől. Október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas-élelmiszerutalvány

– emelte ki közösségi oldalára feltöltött videóban Zsigó Róbert államtitkár az idősek világnapján. Hozzátette: novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíjkiegészítés is.

– Ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, de kérem, ne hagyják magukat átverni! Pláne

ne hagyják magukat átverni attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk.

Ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Azt is megemlítette: Magyar Péter Brüsszellel leszerződve arra készül, hogy megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést.

– Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg – húzta alá Zsigó Róbert.

Borítókép: Idősek Világnapja (Fotó: Pexels)























