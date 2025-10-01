  • Magyar Nemzet
Zsigó Róbert: Magyar Péter a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk

Az idősekhez szólt Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videójában. A kormánypárti politikus az idősek világnapján hangsúlyozta: ne hagyják magukat átverni, még ha fút-fát is ígérnek most nekik. Baja és térsége országgyűlési képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese kiemelte, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig Brüsszel nem szólhat bele a rezsicsökkentésbe és a 13. havi nyugdíj folyósításába.

2025. 10. 01. 14:24
– Mindent megteszünk azért, hogy az idősek és minden magyar család békében és biztonságban élhessen. 

Megvédjük számukra a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, megvédjük őket az indokolatlan áremelésektől. Október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas-élelmiszerutalvány 

– emelte ki közösségi oldalára feltöltött videóban Zsigó Róbert államtitkár az idősek világnapján. Hozzátette: novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíjkiegészítés is.

–  Ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, de kérem, ne hagyják magukat átverni! Pláne

 ne hagyják magukat átverni attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk. 

Ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Azt is megemlítette: Magyar Péter Brüsszellel leszerződve arra készül, hogy megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést.

– Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg – húzta alá Zsigó Róbert.

 


Borítókép: Idősek Világnapja (Fotó: Pexels) 


 


 


 


 


 


 

