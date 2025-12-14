Szijjártó PéterKínaBudapestjárat

Új szintre lép a Budapest–Peking kapcsolat: döntött az Air China

Szijjártó Péter bejelentette, hogy az Air China jövő tavasztól napi közvetlen légi járatot indít Budapest és Peking között, ami újabb lendületet adhat a magyar–kínai turisztikai és gazdasági együttműködésnek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 7:56
Foreign Minister Peter Szijjarto (Source: Facebook)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
„A magyar-kínai együttműködésből hazánk nagyon sokat profitált az elmúlt években, különösen igaz ez a turizmus területére. Az idei esztendőben el fogja érni a negyedmilliót a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek el Magyarországon az idei esztendőben”– kezdte közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette az Air China legújabb döntését Fotó: AFP

„A nagyon magas és aktív turisztikai forgalomnak az alapját az adja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni. 

Budapest és Peking között az Air China heti négy járatot üzemeltet, most azonban az a döntés született, hogy az Air China jövő tavaszkor napi rendszerességűvé teszi Budapest legényjáratait, ami azt jelenti, hogy Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosnak

 – tette hozzá. 

„Magyarország és Kína együttműködéséből hazánk sokat profitált, nagyon fontos összeköttetések egyre sűrűbbek legyenek, mert ez a szoros együttműködésnek az alapfeltétele. Jó hír tehát Budapest negyedik európai uniós főváros egy tavasztól napi közvetlen légi összeköttetéssel fog rendelkezni” – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

