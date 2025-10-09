A választásokig kitarthat a kormánypártok lendülete

Magyar Péter esetében nem politikusól, hanem egy politikai influenszerről beszélünk. Nem tudja felmérni, hogy a politikai térbe bekerülve nem csak influenszer, hanem politikát is kellene csinálnia – mondta el lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Kiemelte,

Magyar Péternek pártot kellett volna építeni az előző másfél évben, amióta ringbe szállt, felépíteni egy tömegbázist, és nem csak rendezvényeket kellett volna szervezni, meg a Facebookon influenszerkedni. Mindeközben már teljesen kicsúszott a kezéből az irányítás, ugyanis a Fidesz is fent van a pályán már, előkerült egy politikai ellenfél.

Pindroch szerint Magyar Péter feltűnését követően a kormánypártok kivártak, a kampány kezdetével azonban elkezdtek politikai aktivistát is kifejteni a szervezeti hálójuk segítségével.

A kormánypártoknak vannak arcaik helyben. Vannak polgármestereik, képviselőik, parlamentben ülő politikusaik, aktivistáik, akik járják a vidéket, a választókerületeket, és személyesen tudnak, nem csak az aktivisták, hanem maguk a képviselők is kapcsolatot teremteni az emberekkel

– jelentette ki Pindroch.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. Fotó: Facebook.

A szakértő szerint a Tisza párt azért se tudja visszaszerezni a kezdeményezést, mert láthatóan zavar van az erőben a Tisza Párton belül. A szakértők ugyanis rendszeresen botrányos kijelentésekkel hozzák hírbe a pártjukat.

Gondolhatunk Bod Péter Ákostól kezdve Petschnig Mária Zitáig. Ezek az emberek valójában szakértői szinten bemutatják mi az iránya a Tisza Pártnak

– tette hozzá a szakember. Pindroch Tamás szerint jelenleg úgy néz ki, hogy a Tisza párt a választásokig már nem tudja visszaszerezni a kezdeményezést a politikai napirend felett.

A Szőlő utcai álhírbotrány egy ilyen kezdeményezés volt, így akarták elterelni a figyelmet a Tisza-adóról, aminek nyilvánosságra kerülésével fényt kapott a program

– jegyezte meg az Alapjogokért Központ vezető elemzője.