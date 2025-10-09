A választásokig kitarthat a kormánypártok lendülete

Magyar Péter esetében nem politikusól, hanem egy politikai influenszerről beszélünk. Nem tudja felmérni, hogy a politikai térbe bekerülve nem csak influenszer, hanem politikát is kellene csinálnia – mondta el lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Kiemelte,
Magyar Péternek pártot kellett volna építeni az előző másfél évben, amióta ringbe szállt, felépíteni egy tömegbázist, és nem csak rendezvényeket kellett volna szervezni, meg a Facebookon influenszerkedni. Mindeközben már teljesen kicsúszott a kezéből az irányítás, ugyanis a Fidesz is fent van a pályán már, előkerült egy politikai ellenfél.
Pindroch szerint Magyar Péter feltűnését követően a kormánypártok kivártak, a kampány kezdetével azonban elkezdtek politikai aktivistát is kifejteni a szervezeti hálójuk segítségével.
A kormánypártoknak vannak arcaik helyben. Vannak polgármestereik, képviselőik, parlamentben ülő politikusaik, aktivistáik, akik járják a vidéket, a választókerületeket, és személyesen tudnak, nem csak az aktivisták, hanem maguk a képviselők is kapcsolatot teremteni az emberekkel
– jelentette ki Pindroch.
A szakértő szerint a Tisza párt azért se tudja visszaszerezni a kezdeményezést, mert láthatóan zavar van az erőben a Tisza Párton belül. A szakértők ugyanis rendszeresen botrányos kijelentésekkel hozzák hírbe a pártjukat.
Gondolhatunk Bod Péter Ákostól kezdve Petschnig Mária Zitáig. Ezek az emberek valójában szakértői szinten bemutatják mi az iránya a Tisza Pártnak
– tette hozzá a szakember. Pindroch Tamás szerint jelenleg úgy néz ki, hogy a Tisza párt a választásokig már nem tudja visszaszerezni a kezdeményezést a politikai napirend felett.
A Szőlő utcai álhírbotrány egy ilyen kezdeményezés volt, így akarták elterelni a figyelmet a Tisza-adóról, aminek nyilvánosságra kerülésével fényt kapott a program
– jegyezte meg az Alapjogokért Központ vezető elemzője.